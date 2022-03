Arte y academia | Montenegro, autor de históricas obras de arte pictórico

Las mañanas, y las noches, fueron devoradas artísticamente por Roberto Montenegro. Y, si los críticos internacionales lo consideran así y continuan haciéndolo es, porque, invariablemente, se ha deducido, que Montenegro, amó el Arte Pictórico con todas las fuerzas de su ser. Y su vida –transcurrida en 81 años de tiempo--, apenas le alcanzaron, para lograr las apasionadas demandas de su creatividad. Porque sus pinceles jamás pararon de ordenarle, todo lo que podía resultarle atractivo o interesante en materia de imágenes; especialmente, si éstas se conectaban a cambios sociales estruendosos que lograban impactar mediante retos impiadosos, a su múltiple y muy basta, preparación cultural. Unificándose en él y para siempre, las demandas más determinantes, urgentes e intensas, que por fortuna le estallaron en lo más luminoso de su poderosa, como rebelde sensibilidad. Así. México vivió con gran orgullo, a uno de sus artistas más completos. Puesto que procuró legar a su Patria las etapas más vibrantes de sus realidades históricas. Sumadas todas ellas, a una disciplina, tan admirable, como honesta y fundamental. Así, Roberto Montenegro. En verdad-verdad, casi no dormía. Más, con sus poderosos pinceles, nos entregó para siempre y a todas las generaciones presentes y futuras; sus perfectos sueños de arte, amor y verdad.

Por todas estas razones se está conmemorando una vez más, al gran especialista de Plástica. Empezando, con la charla virtual, efectuada en la noche de museos. Dentro del marco del centenario del muralismo; del pasado miércoles 23, a las 20 horas por redes sociales. Y organizado, espléndidamente, por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Mármol. Situándose, la charla: “Montenegro. El primer trazo en el muro”, la cual fue transmitida en el marco del centenario del Movimiento Muralístico Mexicano. Estando a cargo de tan importante tema, el editor cultural Ignacio Torres Valencia, quien recordó al Maestro Montenegro (19 de febrero, 1887--13 de octubre, 1968), para analizar su aportación al arte nacional. Su primer mural en México fue “El árbol de la vida” que realizó entre 1921 y 1922 en el Ex Templo y Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, actual Museo de las Constituciones. Conferencia en la que el intelectual, puso en relieve, el trabajo de un artista, que pasó de las certezas de provincia a la vorágine de la capital del país, para deslumbrarse luego en las principales ciudades europeas. Sin olvidar que, habiéndose formado en el academicismo, tuvo como referentes a El Greco y Francisco de Goya, y se enfrentó de pronto al fauvismo y al cubismo; a la luz, al color y a la deconstrucción de lo visto para crear nuevos mundos objetivos.



Torres Valencia, señaló, en su análisis, que, Montenegro, fue una especie de creador visual. Pivote, entre el clasicismo y las vanguardias. Resultándole así, decisivos, los cuatro años que pasó en Mallorca, España, donde se resguardó de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Etapa en la que pudo seguir los avatares de su familia en la Revolución Mexicana y reflexionar sobre su primera formación de rígidas reglas y, la libertad vanguardista. Aspectos, que le permitieron retomar, analizar y recrear en lienzos y muros, sus propios términos y sensibilidad. Ya que además de pintor al óleo, a la acuarela, al fresco y a la encáustica, fue dibujante, escenógrafo, ilustrador de libros, grabador, autor de textos, conocedor de arte popular y crítico de arte. Obteniendo con toda justicia el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes en 1967. Además, de formar parte de los fundadores de la Academia de Artes. Por otra parte, no olvidemos que el Museo del Palacio de Bellas Artes cuenta en su acervo con el mural “Alegoría del viento o El ángel de la paz”, el cual fue retirado del Ex Templo y Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo tras el sismo de 1957 y trasladado al recinto de mármol.