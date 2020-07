García Luna y Duarte Jáquez: El ex policía de Felipe Calderón y el ex gobernador de Chihuahua operador político de Enrique Peña, representarían para el regreso a la normalidad democrática, ruptura de la incipiente alianza PRIan y más su correligionario Emilio Lozoya, conocer en cuáles entidades donde ganó y perdió el PRI 2012-2015-2016 incidió el desvío del erario de Chihuahua y otras entidades.

Alternancia legislativa: Por la experiencia Vicente Fox y sus intermedias 2003, Felipe Calderón 2009 y Enrique Peña 2015 los partidos gobernantes PAN 2000-2012 y PRI 2012-2018 pagaron un costo electoral en otras crisis como el PRI-1995 que restó al hegemónico tricolor 64 curules en San Lázaro. 1997 y 2009 los albiazules perdieron 63 espacios.

¿Cuáles Morena? Las gobiernos que asumirá son Gro-Luis Walton quien enfrentará a su antecesor en el cabildo de Acapulco y senador Manuel Añorve. Llegará con 40.3%, BC-Arturo González Cruz 33.6 vs única opción PRI-Jorge Hank 26.4; PAN-Óscar Vega 9 o el ex diputado y ex edil Jorge Ramos.

¿Permanece Alejandro Moreno? Todas las encuestas indican que el PRI perderá hasta la entidad de su dirigente nacional ante la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores por lo que seguirá profundizando la crisis que arrastra desde 2018. A la fecha solo gobierna Camp, Son, SLP, Gro, Col, Zac y Tlax.

Otra encuesta: En Michoacán el senador Cristóbal Arias ganaría la gubernatura con 29.9, si recibe el apoyo de los ex gobernadores Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas vs el hermano del gobernador Silvano Aureoles, Antonio García Conejo. En Tlaxcala, Morena con la edil Anabel Ávalos una vez concluida la encuesta interna. Hasta el viernes Ávalos mantenía 34.7 vs 9 de Noé Rodríguez-PRI.

Desgobiernos: Según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las entidades tricolores Son, SLP, Zac y Col incrementaron los homicidios y en Camp, la entidad del aún líder tricolor Alejandro Moreno, la pobreza aumentó 6.1%. Según la encuestadora CEO previo señalamiento de Genaro García, el PAN puede mantener Qro, BCS y Chih.

Hablarán Duarte y GL: Se espera que antes de ser extraditado a México César Duarte revele la transferencia de recursos de Chihuahua a las entidades que asistieron a elección como Veracruz donde el panista Miguel Ángel Yunes se alzó con Palacio de Enríquez y espera que uno de sus hijos Miguel Ángel o Fernando recuperen esa entidad en 2024. En BCS avanza la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro 31.2 vs PAN María Guadalupe Saldaña…SMSEM: Entregó 9.8 millones de pesos del Fondo de Retiro (Fonretyf) y 2.5 para prótesis. José Manuel Uribe Navarrete secretario general dijo que pese la emergencia sanitaria se destinaron más de 30 millones en las últimas semanas.