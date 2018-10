Así lo dice La Mont

Extinción de Dominio



Iniciativa Morena: El senador presidente Radio y TV José Antonio Álvarez Lima advirtió “con la reforma al Art. 22 de la Constitución ningún Duarte Chih o Ver, Borge-Q Roo, Hernández Flores-Tamps desviará recursos del erario público para enriquecimiento per se o, a través de prestanombres” pues se aplicaría extinción de dominio.

¿Retroactiva?: En 2011 SHCP alertó a la población evitar prestar el nombre para abrir cuentas bancarias o aceptar depósitos de procedencia ilícita o ser empleados por la delincuencia para lavar dinero. JAL enfatizó en cuidar que no se use “identidad falsa para registrar bienes de otras personas ni aparecer como socio, gerente, administrador, representante legal o comisario de una sociedad de la cual uno no pertenece de manera legítima”.

Pactos: A dos meses de su aprehensión un juez federal vinculó a proceso a César González supuesto prestanombres del ex gobernador de Q Roo, Roberto Borge. Aunque siguió en libertad a cambio de una garantía de 15 millones, fijada por un juez federal en Nezahualcóyotl quien ordenó girar un oficio al NNM para evitar su fuga a EU. Entre las empresas a su nombre destacó Impulsora Marítima Quintana Roo. Otro caso fue Cindy Apac y Ernesto Hernández, declarados culpables como operadores financieros de Eugenio Hernández Flores cuya confesión determinó su extradición a EU.

Comisiones: Los senadores Clemente Castañeda, MC ¿Jalisco 2024? Y Kenia López, PAN asumieron Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. En la entidad del primero que gobernará su correligionario Enrique Alfaro existen investigaciones abiertas contra funcionarios de la administración saliente, entre ellos un coleccionista de automóviles clásicos. La albiazul recibió al Ombudsman Raúl González quien al iniciar funciones afirmó que no buscaría su reelección. En el caso de su V Visitador, el padre Alejandro Solalinde afirmó que es un funcionario de escritorio distante de la problemática.

Regreso de Cristóbal Arias: A la comisión de Gobernación envió una mensaje a la tierra de los tatas Dámaso, Lázaro y Cuauhtémoc, 2021 no será esa fuerza que impuso candidatos en 2001, 2007, 2011 y 2015 la que decida sino AMLO, quien invitó directamente a Cristóbal Arias cuya gubernatura fue negociada por el fuego amigo en 1991 vs Villaseñor, 1996 vs Tinoco para así alinear las posiciones del PRD tradicional con los gobiernos de CSG y EZPL.

Publicidad: En la cámara alta concluyó la entrega discrecional de banner de 20,000 y hasta 100,000 pesos mensuales a comunicadores “amigos” como ocurrió en la legislatura priista. La austeridad y construcción de un nuevo modelo en Comunicación Social y un proyecto de difusión más transparente. Por las medidas de austeridad no se restituye esa modalidad hasta enero 2019.