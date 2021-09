Así lo dice La Mont | 21 estados morenos

Aspirantes Durango: En tres meses el ex edil citadino y senador José Ramón Enríquez remontó las encuestas. Su cercanía al líder de Morena, Mario Delgado quién lo designó delegado en Ciudad Juárez donde triunfó su similar de escaño Cruz Pérez Cuéllar, lo ubican en tablas con el ex líder del PAN Manuel Espino quien cuenta con sus redes de apoyo Ruta Cinco.

Alternancia: Otra aspirante en Morena es la senadora Margarita Valdez quien enfrentará a un candidato de la alianza Prian, vinculada al ex gobernador Ismael Hernández Deras (IHD) como serían Ricardo Pacheco y Ricardo López Pescador. De resultar nominado cualquiera de esos aspirantes y asegurar una nueva alternancia, IHD buscaría la presidencia del PRI. Fue el único delegado del CEN que en 2015 derrotó en Puebla al extinto Rafael Moreno Valle.

¿Regresa Herrera? No se descarta al ex gobernador Jorge Herrera Caldera con su discípulo y ex candidato 2016, Esteban Villegas (EV). Sobre los ex aspirantes de Durango 2016, José Rosas Aispuro (JRA) y EV, así alertó a los electores el ex dirigente nacional de Morena "La única diferencia entre EV y JRA es que uno es ratero y otro ladrón, por ello nuestra opción es Guillermo Fabela Quiñones".

Morena 21 estados: En nueve meses Morena buscará alzarse con la victoria en Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca para alcanzar los 21 estados que ubicarán, excepción Estado de México y Coahuila, en condición de retener Palacio Nacional 2024.

Oaxaca: Solo aparecen los senadores Salomón Jara Cruz que secundó al presidente AMLO en sus tres campañas presidenciales como la empresaria Susana Harp con quien no simpatizan los maestros de la Sección 22, debido a la incursión como Comisario de Morena del ex operador político del PRI Jorge Franco…Recientemente: Ante un medio local otro hijo de ex gobernadores Heladio Ramírez López y director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda manifestó su interés de participar en la entidad que en 1977 conoció la remoción del ejecutivo estatal Manuel Zarate Aquino quien cayó no solo por disturbios estudiantiles sino por su adhesión a las aspiraciones del secretario de Gobernación Mario Moya Palencia…OK SLP: Al validar el triunfo del candidato de Juntos Haremos Historia PT-PVEM Ricardo Gallardo "Esta entidad restituirá certidumbre y legalidad a todos los potosinos" afirmó el analista Héctor Serrano quien recordó "Atrás quedaron los claroscuros electorales"…SMSEM: Profesores de las regiones sindicales 9 con sede en Tejupilco y 5 Zumpango, podrán aprovechar los servicios que ofrece el Centro de Especialidades Odontológicas (CESO), luego de que José Manuel Uribe, Secretario General, inauguró un consultorio integral en cada una de estas sedes.