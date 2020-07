Senado demócrata: "Si no varían las tendencias electorales el miércoles 4 de noviembre el Partido Demócrata retomará la mayoría en ambas cámaras y el presidente electo será su ex integrante, Joe Biden quien antes de jurar el 20 enero 2021 como XLVI titular de la Casa Blanca, solicitará a su mayoría enjuiciar a su antecesor Donald Trump por abuso de poder, obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de presiones a Ucrania para su beneficio personal" aseguró su correligionario y ex aspirante a la presidencia el senador Mitt Romney.

Vacuna COVID-19: Paradójicamente el presidente más rico de la historia de Estados Unidos, quien en 2016 recibió el apoyo financiero de uno de cada 10 magnates de su país, dependerá para su reelección de uno de ellos, Giacomo Tognini amigo del director médico de Moderna Tal Zaks que en un octubre lanzará la vacuna ARNm-1273 para derrotar al Coronavirus.

300 millones de dosis: Quiere el presidente Trump para vacunar a la población estadounidense y confía que Moderna las pondrá en el mercado antes del 3 de noviembre.

Inversión: En este proyecto Trump invirtió prematuramente, como las multinacionales Johnson & Johnson y el laboratorio francés Sanofi de las cuales solo Moderna cumplió con las tres fases, según su presidente y segundo patrocinador de la campaña presidencial Trump-2016, Stephen Hoge. La tercera y última etapa incluye en este mes de julio a miles de personas en asociación con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) cuyo titular es militante demócrata y médico Anthony Fauci.

Negocio: El mormón Romney recordó que la destitución del presidente requería 67 de los 100 senadores y los republicanos tenían asegurado 53 escaños menos su voto para mantener "al más grande estafador político de nuestra historia.

Delitos graves: El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado anticipó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) retomará en el segundo periodo extraordinario del 22 de julio reformas a la Ley de Presupuesto, Consejo Fiscal y elección de los cuatro consejeras (os) del INE. Hoy de forma virtual se buscarán los consensos entre los cinco perfiles por cada puesto vacante que incluirá al menos dos mujeres…Iniciativa: El senador Martí Batres busca reformar el Código Penal Federal para imponer de uno a tres años de prisión a quien niegue o restrinja derechos laborales en situación de emergencia sanitaria como sería el caso de los enfermos por COVID-19. El legislador de Morena subrayó las declaraciones del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, quien afirmó que algunas compañías pretenden dar baja a trabajadores con riesgo de contraer Coronavirus.