¡Liquidarlos! En abril 2013 el gobierno federal avisó a los hermanos David (DMA) y Ricardo Monreal Ávila (RMA) de un plan para asesinarlos, por lo que la ex PGR detuvo a un grupo de sujetos en un hotel del primer cuadro de CDMX. Ambos revelaron que el ex secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong les llamó por teléfono en dos ocasiones para comunicarles que existió un plan para asesinar al senador David, por lo cual le asignaría escoltas que ambos rechazaron.

AP: El ex senador y ahora gobernador electo de Zacatecas a quien en 2015 el PRI-gobierno hurtó la gubernatura, señaló que en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/43/2013 asentaron los hechos que pudieran constituir diversos delitos después que CISEN y PGR les explicaron la intención de los sicarios.

Fortuna: El diputado RMA asentó "fuimos afortunados en conservar la vida deseo la misma suerte y trato, para miles de mexicanos que enfrentan el mismo riesgo". Dos años después DMA enfrentó, en una cerrada elección definida en el TEPJF en favor de Alejandro Tello, la extensión del poder de Miguel Alonso Reyes (MAR) quien fue denunciado por DMA a través de la diputada local Bibiana Lizardo por la compra de terrenos con prestanombres en zonas protegidas, convertidas en fraccionamientos bajo el expediente FED/ZAC/ZAC/OOO0243/2016 adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación que impidieron ascendiera a la titularidad de Fonatur asignada por el ex presidente Enrique Peña.

Más denuncias: Vs MAR fueron presentadas por la ex candidata a la alcaldía, Soledad Luévano Cantú que involucraron, con una presunta red de corrupción a un grupo de empresas dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas como simulación de operaciones y el ex diputado federal Jorge Álvarez Máynez presentó una demanda ante ex PGR por peculado y enriquecimiento ilícito contra MAR lo cual propició una crisis en el sector salud al declarar desiertas las licitaciones para el abasto de medicamento favoreciendo a grupo empresarial, además de una nómina secreta partida 1711 (Pago a Estímulos a Servidores Públicos) a través de la cual se ejercieron 2 mil 93 millones de pesos.

¡Aún no! El diputado local del 6 distrito-Gustavo A Madero y ex director del Metro Jorge Gaviño prefirió conocer el informe técnico de la empresa Det Norske Veritas antes de emitir una opinión sobre responsabilidades del derrumbe del tramo elevado de la Línea Dorada que dejó 26 muertos y heridos, el pasado 3 de mayo. Recomendó a la autoridad electoral revisar con lupa el resultado de la reelección para alcalde de GAM que favoreció a Francisco Chiguil y se congratuló por el nuevo equilibrio de fuerzas ante el Segundo Congreso CDMX que "demandará consenso no mayoriteo, pues la diferencia será de 2 votos".