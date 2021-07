Noviembre: En 60 días el PRI anunciará a su candidata (o) a gobernador de Hidalgo, posición que recaerá en su secretaria general y ex magistrada del TSJ Carolina Viggiano quien en la pasada contienda del 6 junio fue la responsable de proponer a nivel nacional a los candidatos que contendieron en esa jornada. Esa condición fue ratificada en la sesión de la Comisión Política Permanente (CPN) del tricolor donde fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas.

Mineral de la Reforma: El segundo aspirante es el ex secretario de Función Pública, edil de Mineral de la Reforma Israel Félix amigo de su similar de Tepehuacán de Guerrero Juan José Viggiano. El resultado que arrojen las elecciones en Hidalgo o Durango definirá la sucesión en la presidencia del CEN del PRI.

¿Hernández o Fayad? Sujeto al resultado en sus entidades el líder de la CNC y ex gobernador de Durango Ismael Hernández (IHD) o su similar de Hidalgo Omar Fayad (OF), asumirán el CEN del PRI. No se descarta en Durango la alianza IHD con la ex alcaldesa y senadora Leticia Herrera y Esteban Villegas delfín del ex gobernador Jorge Herrera, además de Yolanda de la Torre y Adán Soria.

¿IHD o OF? Al CEN del PRI, después de los resultados del 2022, cuando estarán en disputa la entidad que el primero gobernó 2004-2011 y el segundo 2016 -2022. En 2015 IHD recuperó para el PRI la mayoría de los distritos electorales federales de Puebla y OF apostará su trayectoria o descanso con la continuidad en el Palacio de Gobierno de Pachuca.

¿CEN del PRI? Quien arribe al deberá recuperar la esencia de la Escuela de Cuadros, en algún tiempo conocida como Instituto de Capacitación Política (ICAP), a cuyas dos aulas asistieron sin previa cita los ex dirigentes Javier García Paniagua, Gustavo Carvajal, Pedro Ojeda Paullada y Luis Donaldo Colosio.

Seguridad Nacional: "No descartó que la militarización de los 49 recintos fiscales del sistema aduanero del país, esté inscrita en la doctrina de Seguridad Nacional de EU" afirmó el Coordinador de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM Ignacio Martínez. "No era posible detener el flujo de drogas y armas que dejaron ingresar las administraciones civiles que aún bajo el mando castrense serán coordinadas por Horacio Duarte" y se preguntó ¿Por qué no se procedió así durante el desempeño de los secretarios de Hacienda Pedro Aspe, Agustín Carstens y Antonio Meade? Señaló que aún son terminales porosas los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz como Progreso, Veracruz y Altamira, sin olvidar a las aduanas de Tijuana y Nueva Laredo…