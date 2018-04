Así lo dice La Mont | Cárdenas y Aureoles

Aval: El 15 febrero 2015 el candidato al gobierno de Michoacán Silvano Aureoles se reunió en el Rancho de Galeana con su antecesor Cuauhtémoc Cárdenas para abordar la agenda progresista. Ese encuentro significó 4 puntos a Aureoles que lo situaron en empate con el tricolor Ascensión Orihuela y arriba de albiazul Luisa María Calderón.

¿Se manda solo?: Siete meses después al jurar como 61 inquilino del Solio de Ocampo Aureoles Conejo presentó a sus antecesores padre e hijo Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro Cárdenas Batel (LCB) quien durante este sexenio fue contemplado como embajador ante Cuba. En 2000 con el apoyo de los Cárdenas fue electo diputado federal y después edil de Zitácuaro donde preparó el camino para la victoria de LCB sobre el priista Alfredo Anaya para incorporarse a la secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Conocimiento: La conversión tricolor de Silvano no encuentra explicación sin el consentimiento de su mentor y ex correligionario Cuauhtémoc Cárdenas a quien hace unos años su ex partido invitó a su reincorporación. ¿Realmente CCS desconoció el anunció de la declinación de su pupilo hacia el candidato priista Antonio Meade? Lo mejor sería que CCS aclare a qué candidato respalda el 1 de julio, como si fue o no con su anuncia la incorporación de Aureoles a la Coalición Todos por México PRI, PANAL y PVEM.

Debate: Resaltó el respeto de Ricardo Anaya a la libertad de expresión en un país donde 2017 fue letal para el gremio con el asesinato de 12 colegas. Junto con AMLO y Bronco aceptó la figura de revocación de mandato después de tres años de gobierno para que sean los electores quienes decidan si hay avances, ratifican o destituyen. Según el artículo 35 Constitución son prerrogativas del ciudadano revocar el mandato a servidores públicos electos en las urnas.

Legisladores: Esta semana concluyen los trabajos de la LXIII legislatura en la cual no se aprobaron las 30 reformas constitucionales de la anterior ni cumplió con el 100% de los compromisos adquiridos en 2015 excepción la Ley de Seguridad Interior y la eliminación del fuero debido a los abusos de poder de ex gobernadores y funcionarios públicos bajo juicio por presunto peculado incluido el jefe del Ejecutivo.

Liderazgo: En Phoenix, Arizona del representante republicano Tony Rivero quien en la Comisión Asuntos Internacionales promovió la visita de 26 legisladores republicanos y demócratas de su Asamblea a México para duplicar el comercio mientras Donald Trump visitó en agosto 2017 a la entidad del ex alguacil racista Joe Arpaio y la ex gobernadora Jan Brewer quien suscribió la ley SB 1070. En cuatro años Rivero puede alcanzar el gobierno estatal pero antes recibirá el galardón al Migrante Solidario por parte de la senadora Luz María Beristain.