Así lo dice La Mont | Pemexgate, Peñagate y Mireles

Tambaleó PRI: Las elecciones federales del año 2000 y 2020 cambiaron a México. Por primera vez en siete y nueve décadas se produjeron dos alternancias en el gobierno de la República de manera pacífica con la victoria de Vicente Fox sobre Francisco Labastida y AMLO vs PRI y "su gavilla" denunciada tanto por el tabasqueño como por su ex candidata al gobierno mexiquense Delfina Gómez.

Pemexgate: El proceso federal 2000 por un IFE con autonomía y la elección calificada por el TEPJF cuyas atribuciones se definieron en la reforma 1996 que estableció un marco legal para regular el financiamiento público y privado, gastos y compra de publicidad. El PRI de Dulce María Sauri fue el primero en violar esa disposición con el Pemexgate que según las investigaciones del IFE lo llevaron a recibir de forma clandestina recursos de PEMEX en la recta final de la campaña por 50 millones de dólares a través del sindicato petrolero lo que mereció una multa de mil millones de pesos.

Amigos de Fox: Fueron las transferencias de Estados Unidos a Bélgica y a las finanzas de la campaña foxista que no prosperaron debido a 10 amparos promovidos por su autor intelectual Lino Korrodi lo cual forzó a Fox a salvar el registro del PRI de Roberto Madrazo. Pemexgate y Amigos de Fox fue borrado por la magnitud de los desvíos de la Estafa Maestra para financiar la campaña presidencial de José Antonio Meade, los gobiernos de Chihuahua y México, así como el equipo de 18 consultores extranjeros contratados por Comunicación Social del candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña lo cual explicará, como Testigo Colaborador, la ex perredista y peñista Rosario Robles cuyo operador y probable indiciado Ramón Sosamontes conocieron su ‘obra imperfecta’.

Adiós tricolor: En la mañanera del Día de la Amistad y aún sin conocer el alcance de la estafa Robles-Sosamontes el presidente AMLO confirmó “La Fiscalía decidirá si aplica la pérdida de registro del PRI por caso Odebrecht" ¿Qué sigue al PRI que según el ex candidato Francisco Labastida es manejado por la multicitada gavilla en 2018? Buscar alianzas para aportar su cascarón y de no resultar involucrado por la aprobación de la reforma energética$ el ex candidato presidencial Ricardo Anaya será el único contrapeso a Morena y la 4-T con un pie en la continuidad 2024.

Otra vs PRI: La última denuncia en vida del líder de las Autodefensas, José Mireles privado de su libertad por el Comisionado de la Paz en Michoacán, Alfredo Castillo para que éste; siga los pasos de Robles, Sosamontes y Lozoya "las autoridades no combatieron a los delincuentes porque también obtienen beneficios de ellos y por ello Castillo y gavilla deben ir a prisión” ¿Cuándo caerán Castillo y Sosamontes?