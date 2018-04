Así lo dice La Mont | Siria y la opacidad internacional

Armas químicas: Un informe del ministro de Justicia Turquía Bekir Bozdag y expertos de la OMS confirmaron el empleo de armas químicas por parte del presidente sirio Bashar al-Ásad en Idlib y Duma, ratificó el tercer caso de muertes masivas por exposición al sarín. Sin embargo tanto en 2013 como el reciente en Duma la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no logró precisar.

Origen: El último bastión rebelde en Damasco con presencia del grupo Yaish al Islam sufrió bombardeos por las tropas de Assad y según la Red Siria de Derechos Humanos se sumaron ataques con cloro yo gas sarín que propició quemaduras en córnea y espuma en boca de niños. Sin embargo, Moscú, Teherán y Damasco atribuyeron la versión a los Cascos Blancos y ONGs cercanas a yihadistas que si cuentan con armas químicas en Jan Sheijun enviadas a Irak.

Versiones: La cercanía de Cascos Blancos y ONG con Daeh llevó a Rusia e Irán a sospechar sobre la veracidad del ataque con gas sarín y al embajador ruso en Líbano Alexánder Zasypkin a señalar que su país derribará a todo misil estadounidense incluso los sitios donde se dispararon contra territorio sirio.

Civilidad: El senador ruso Konstantín Kosachov del comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación afirmó que Rusia no fue débil al no derribar los misiles de Estados Unidos pues siguieron el escenario mínimo posible al no afectar objetivos rusos "pues nos tienen miedo y de atacarnos responderíamos tajantemente".

¿Dónde?: Rusia cuenta con dos bases militares en Siria, la primera establecida en 1971 Tartus y la aérea de Hmeimim construida en 2015 que llevaron al cerco en Idlib y derrota del Estado Islámico. Mientras Trump logró desviar la atención a su crisis interna, atribuida al Fiscal Especial Robert Mueller quien investiga los vínculos de los Trump con el Kremlin.

Política; La incorporación del candidato a Diputado Héctor Yunes Landa en la campaña del presidenciable Antonio Meade dejará resultados en el sureste y Veracruz donde su correligionario José Yunes Zorrilla puede remontar la desventaja inicial ante sus similares Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yunes Márquez, quien gobernó en dos ocasiones Boca del Río y su hermano Fernando lo hace en Veracruz Puerto que cuenta 12% del padrón electoral.

TLCAN y TPP-11: Fundamentales para fortalecer a México y convertirlo en gran atractivo comercial, afirmó el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Por ello, dijo, nuestro compromiso es contribuir con los otros grupos parlamentarios en el proceso legislativo de estas negociaciones…AIT: El Aeropuerto Internacional de Toluca, fortalece la seguridad de sus pasajeros mediante revisiones personales e información a los usuarios sobre la normatividad emitida por la aeronáutica nacional.