Así lo dice La Mont | Veredicto: ¡Culpable OMS!

Advertencia: Pese a los críticos de la independencia de Taiwán y su estatus de nación reconocida aún por 17 países, aparentemente su presidenta Tsai Tsin Wen no podía hacer nada ante el imán económico mostrado por Beijing que en 2019, le retiró a otros dos aliados Islas Solomon y Kiribati, previamente 2018 El Salvador. Esa historia cambió a partir de un correo del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) enviado a la obesa y burocrática Organización Mundial de la Salud (OMS) relativo a la aparición de siete casos de neumonía atípica en Wuhan, China.

Calamidad: Es el término aplicado al SARS, la enfermedad transmitida entre humanos, causada por Coronavirus. Su aparición el 31 de diciembre 2019 fecha en que Taipéi envío un correo a la OMS para solicitar a su controvertido director el etíope Thedros Adhanon (TA) y al directorio del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) explicar los riesgos de la enfermedad y que el órgano subsidiario de ONU abriera toda la información a sus estados miembros.

Covid político: Los CDC de Taiwán se comunicaron con el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) en un intento por obtener más información frente a lo cual la OMS respondió que la información requerida por Taiwán fue enviada a colegas expertos y China. Ahí la responsabilidad criminal de OMS que llevó a Taiwán a adoptar sus propias medidas como el control fronterizo y la cuarentena a partir que el contagio entre humanos era una realidad.

Lesa humanidad: Si los panelistas independientes contratados por la OMS, el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex canciller británico David Miliband son objetivos en su fallo, deberán exigir la dimisión de TA y todo su directorio, por no considerar métodos de curación como la vacuna autóloga del científico mexicano, Luis Enrique Nava.

Adiós TA: Sí aún hay moral en OMS deberá dimitir su director (doctorado es en Filosofía con especialidad en sanidad comunitaria sin estudios de medicina) por su defensa a la cuestionada actitud de China ante la pandemia.

Negligencia: En un twitter del 14 de enero publicado por la OMS se afirmó que no existía temor de contagio persona a persona por el virus, según estudios preliminares realizados por autoridades chinas. La RPCH fue artífice de colocar a TA al frente de la OMS quien desde 2016 manifestó servilismo al obstaculizar el ingreso de Taiwán. Como canciller de Etiopía y miembro del Consejo de Seguridad se negó a condenar al uso de armas químicas por parte del dictador sirio Bashar al-Asad.

Empoderada: Al desaparecer la Subsecretaría de Gobierno de SEGOB, su titular Olga Sánchez Cordero absorberá 2 de las 5 unidades, como Atención de Organizaciones Sociales, que la convierte en seria aspirante para 2024.