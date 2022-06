Claudia Sheinbaum encabeza Marcha del Orgullo; le recriminan lesbianas y mujeres

La presencia empática de Claudia Sheinbaum Pardo con el movimiento LGTB fue calificada por feministas, intelectuales, periodistas, funcionarias, ex legisladoras y mujeres en general como un acto de “oportunismo”, de “cálculo político”, de “simulación y de distanciamiento con la agenda de las feministas, que durante 4 años ha denunciado los agravios sistemáticos de impunidad y desprecio.

Recuerdan que el feminismo desde hace 50 años lucha por la libre opción sexual y contra toda forma de discriminación, para quienes no se ajustan a la heterosexualidad, y dijeron que la posición del gobierno que ha cambiado hasta su lenguaje para defender a la comunidad LGBT+ forma parte de una andanada contra las mujeres, “porque ellas si protestan”

Tal como cada año –ahora menos 2 por el Covid- este día la marcha tradicional de la comunidad LGBT+ transcurrió como un carnaval y su demanda, presentada directamente a la jefa de gobierno, sigue siendo la no discriminación y contra las acciones de odio.

Al filo de las 15 horas ya en el Zócalo, la marcha contó con todo el apoyo y la simpatía de las autoridades de la 4a. Transformación, mientras la demanda por justicia e impunidad al feminicidio y la violencia, que “salpica sangre”, no está en su radar.

La marcha, cuyos organizadores informaron, se dedicó a las mujeres fue “simulación”. Así la ex diputada Enoe Uranga, anunció que promueven quitar la L de las siglas LGTB+ y advirtió que en la marcha por primera vez no habrá discurso político, solo carnaval. Esto nada tiene que ver con las lesbianas, la desgracia es que se hacen negocios con ese acto.

La ex correligionaria de la jefa de gobierno Beatriz Cosío Nava –antigua militante de la izquierda y el feminismo- se hizo varias preguntas: ¿Cuándo han vestido los edificios públicos del zócalo para recibir al movimiento feminista? No. A las feministas nos reciben con agrupamientos de policía y nos “acuerpan” las ateneas. Es claro que son tiempos de posicionarse en las encuestas – refiriéndose a la campaña anticipada que hace Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego reflexionó “ Creo que nosotras no permitiríamos que encabece la marcha del 8 de marzo, ni del 28 de septiembre ni el 25 de noviembre” y recordó una marcha donde las mujeres policías nos iban respirando en la nuca y en la última marcha – el 8 de marzo 2022- para neutralizar la percepción que tenemos de la policía como reprensora, un grupo de mujeres simuladoras iban con unas canastas con flores y se las entregaban a las policías y las policías se integraron a la marcha y coreaban nuestras consignas” ¿ A quién se le ocurren esas farsas? ¿A una feminista? no definitivamente.

La dirigente de la Red Nacional de Sindicalistas, antigua funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, Rosario Ortiz Magallón, comento. “No oculta su misoginia, quiere mostrar mano dura con las mujeres”

La secretaria de la mujer en el Estado de México, Martha Hilda González Calderón se preguntó ¿Ella es de la comunidad o es para hacer campaña entre ellas y ellos? Y para la ex funcionaria y ex diputada panista, Blanca Gámez lo que ha hecho la jefa de gobierno es una pésima señal.

A la ex secretaria ejecutiva del Inmujeres, Marcela Eternod Aramburu le pareció “muy mal”, en lo que coincidió la priista Guadalupe Gómez Maganda.

TIENE ALIANZA CON EL PATRIARCADO, RESPONDEN A UNA INOCENTE PREGUNTA

SemMéxico les formuló a más de 50 hombres y mujeres algo sencillo, tomando las palabras de una feminista lesbiana y ex congresista, Teresa Incháustegui: ¿Cómo creen que vayan a tomar las mujeres del movimiento feminista que la doctora - Sheinbaum Pardo- encabece la marcha de los LGBTT+, mientras a las mujeres les pone vallas de metal?

Como fue. La jefa de gobierno dio a las 12:40 horas un mensaje y todas las facilidades, y apoyo para la fiesta, desde el gobierno que preside, en la Ciudad de México.

Las respuestas que obtuvo SemMéxico, fueron contundentes. “está en campaña” y quiere mostrarse “progre”.

Hubo quienes respondieron que la obligación de la doctora es estar contra todas las discriminaciones, como las que viven lesbianas, trans, gays, etc., pero no, este 25 de junio para dejar claro la exclusión de los derechos de las mujeres, hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS puso a lo largo del recorrido, varios módulos para hacer pruebas rápidas y gratuitas contra el sida.

La militante del Partido de la Revolución Democrática, y funcionaria del gobierno municipal de San Luis Potosí, Guadalupe Almaguer Pardo, definió así la actitud de la jefa de gobierno a quien le gustaría ser presidenta de la República: “Es el uso político electoral de una causa, de una bandera, en un ambiente cotidiano, donde la fuerza pública actúa contra mujeres y niñas, mujeres indígenas comerciantes ambulantes y víctimas de redes de trata.

La igualdad, la no discriminación hoy es populismo. ¿cómo encabeza un movimiento en el que se ha ponderado el trans activismo, olvidándose del movimiento Lésbico (que no gratuitamente encabeza el acrónimo LGTTTBI ++), lo hace en una sociedad que ha opacado, invisibilizando al lesbianismo y apoya el ejercicio de la lesbofobia y la lesbomisoginia.

Recordó que el lesbianismo es la esencia de las mujeres como protagonistas, no solo dentro de la comunidad. En la Ciudad de México además a las mujeres se las desprecia y odia. ¿Cómo se atreve?

La ex senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, dijo que la jefa de gobierno muestra una doble moral. Lo que es propio de quien no es feminista, además minimiza a las mujeres. Si fuese una marcha convocada por puras lesbianas, ¿iría? No creo.

La ex funcionaria electoral en Oaxaca, Rita Bell López Vences, sólo expresó: Es indignante, un golpe para todas.

Dos ex directoras de Institutos de las Mujeres, de Chiapas y Michoacán, Enriqueta Burelo Melgar y Rubí de María y Campos, expresaron respectivamente: Que poca si realmente va…y ¡¡¡Qué¡¡¡

FEMINISTAS CONNOTADAS, ANTIGUAS Y RECIENTES

Georgina Cárdenas Acosta, directora de ciencias políticas en una unidad de la UNAM y doctora en antropología, especialista en la violencia política contra las mujeres, señaló hay que tomarla cómo lo que es, una oportunista desesperada por el reflector. ¡¿Qué nivel de ambición? ¡

Teresa Ulloa Ziáurriz, luchadora contra la trata: “Es muy grave. A las mujeres nos recibe con vallas de acero y granaderos”. Araceli García Rico, profesora y ex funcionaria social dijo: “esto es un desigual apoyo “Pésimo, dice Arce en un chat de comentaristas.

La filósofa feminista Olimpia Flores Ortiz expresó “Esta loca. Y desesperada por ser candidata”. Laura Martínez Rodríguez, recién galardonada por el Senado de la República, afirmó: Pues, al gobierno ya asaltaron las marchas, control, sobre control, y, el movimiento LGTy+ no se dan cuenta.

Irma Díaz Sandi, defensora de los derechos de las trabajadoras en las instancias de la Ciudad de México, feminista dijo: pues dice, que fue invitada… y la exdiputada y funcionaria de derechos humanos en Oaxaca, Norma Terán afirmó: es su alianza es con el patriarcado.

Para la defensora de los derechos humanos Julia Escalante de Haro, antigua feminista, la marcha es una fiesta, las marchas del 8M 24A 28S 25N son de lucha y de protesta, la violencia contra las mujeres no para, nuestra digna rabia se manifiesta diversa y vigorosamente. No son competencias, si el poder decide vestirse de arcoíris que lo demuestre con hechos, no solo marchando al frente.

La consultora y profesora feminista Janette Góngora Soberanes dijo, que no ver feministas cuestionando, ¡es grave! Ahora es una fiesta promovida por el GCDMX. Con Ana Paola también al frente. Un evento trans incluyente, excluyente de mujeres y lesbianas. No son las madres de víctimas de feminicidios, no son las mujeres violentadas. No van a pedir justicia, ni a denunciar la violencia. La marcha del orgullo viste al gobierno de progre.

La dirigente partidista y feminista Sol Gómez Hernández de Oaxaca, afirmó: No me extraña. Ya hace mucho que - a Claudia- la perdimos. La feminista lesbiana del Estado de México y Veracruz, Enma Obrador, luego de afirmar que estaría hoy en la marcha, señaló,” veo mal las vallas de metal, y estoy clara que hay un retroceso, en Veracruz, sobre todo y en todo el país, desafortunadamente. Y la activista Tere Domínguez sólo dijo: ¿Es una burla?

La abogada feminista, defensora permanente de las jóvenes universitaria, Andrea Medina Rosas señaló que sí encabeza la marcha, es porque son hombres, gay, hombres que han transitado, pero omite y no toma en cuenta a las lesbianas ni a las mujeres en general. Ni ve el terremoto Feminista. Se ven en los twists cosas así, hizo notar: Feliz día de los Queer, Trans, Gay, Inter, Trans, Gay, no binarios, Trans - incluidas las personas menstruantes cis privilegiadas porque aquí somos seres de bondad incluyentes.

La doctora Adriana Ortiz Ortega, contestó: “Las vallas simbólicas y reales a la orden”. Mientras que la dirigente y especialista en violencia contra las mujeres, desde Morelia, Circe López afirmó: Pues es su nuevo feminismo y la apuesta de muchas, ese rollo queer es de lo más machista y nunca feminista.

Layla Sánchez Kuri, directora del portal La Ciudad de las Mujeres, feminista y activista, se preguntó ¿De verdad? Por todos lados hay eventos y eventos por el mes del orgullo de la diversidad sexual. No está mal, pero no hay un trato igual con el movimiento feminista y las mujeres en general. La agenda queer se ha impuesto. También veo que la comunidad Lgbtttiq +"no da problemas", no rompen vidrios ni toman las calles de la misma manera. Su marcha ves un carnaval, no de protesta como era hace años. Hoy todo es una gran fiesta institucional. Tengo amigas lesbianas que proponen quitar la L de este grupo, que no comunidad, sobre todo después del tema de las personas trans. Con esa política está generando confrontación con las feministas, pero muchos votos de arco iris.

Bárbara García Chávez, la abogada de Soledad Jarquín Edgar, dice sin reparo: Sin afán de exclusión, ella tendría que ser afín a su género y no voltear a ver las señas que su patrón le hace.

La abogada e integrante de CLADEM, Guadalupe Ramos Ponce sólo afirmó: es toda una contradicción y la especialista en seguridad, antropóloga Irma Aguirre, consideró que es una perversa confrontación, y ella sólo está en la búsqueda de voto útil.

La antropóloga social Paty Valencia escribió: Los principales edificios de gobierno de la Ciudad y hasta los señalamientos sobre el pavimento sobre avenida Juárez pintados de la bandera del movimiento GBTTTIQ, es una confrontación abierta del gobierno de la CDMEX contra el movimiento feminista: el mensaje es claro defender al patriarcado y a las mujeres que les sigan desapareciendo y asesinando.

PERIODISTAS RESPONDEN

La pregunta fue a los chats de periodistas. Algunos dicen: Amlo no quiere a los lgbttti ni a las feministas.

A las mujeres que defienden el feminismo: les tunden 6mil granaderos encapsuladores, le aplican gases lacrimógenos, les ponen vallas metálicas de 3.5 metros de altura frente al Palacio de Bellas Artes, en Palacio Nacional, de hasta cuatro líneas.

Directora de la Revista Ganando espacio, Noemí Muñoz Cantú dijo: Yo creo que no es una buena idea, es como avalar un doble discurso. Convertir la marcha en un escaparate.

La doctora en comunicación Elvira Hernández Carballido, opinó, las feministas lo van a tomar mal, está bien que apoye a los LGBTT+, pero confirma su lejanía con las mujeres.

Para el director de Eje Central, Raymundo Riva Palacio, las feministas “lo lógico sería tomarlo a mal”; para Maru Rojas, reportera de Radio Fórmula consideró que es exacto que hay una contradicción y dijo que “la propaganda electoral no puede intervenir en tan bajas estrategias”. Cristina Renaud, periodista hace más de 30 años, este hecho “no tiene nombre”

A la editora Griselda Mendoza Belmont le parece terrible, es una acción de discriminación absoluta. Sonia García, ex directora del Diario de Xalapa, que vive en Barcelona, señaló que debería haber una protesta nacional. Es una falta de respeto total. La periodista y activista Miriam Ruiz Mendoza consideró que ha visto en las marchas del orgullo gay s mensajes políticos, -- aunque este año pusieron la violencia y el machismo como tema central-- queda diluido en la fiesta. Entonces la indignación no llega. Por otro lado, sabemos que Ebrard no ha abandonado a su comunidad y pues en el país claramente las que fueron feministas o son y están en la administración no tienen poder ni nada.

Para Claudia Ramos, jefa de Plumaje en Animal Político, dijo en claro la doctora está mal, pero ello no es problema del movimiento LGBTT+ sino de la doctora. La analista periodística Teresa Valdez, afirmó que la jefa de gobierno está en su derecho salir del closet. Así aprenderá el valor de las marchas para hacernos escuchar.

El estratega en medios Gabino Jiménez afirmó: creo que es una estrategia de sumar a los grupos históricamente marginados, malo que a las mujeres les pongan vallas, suma y resta a la vez. La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, Martha Ramos consideró: yo creo que se está arriesgando a lo tarugo.

La periodista hidalguense Martha Canseco González comentó: las feministas deberían hacer una protesta nacional. A la articulista Magdalena García de León le parece que es una oportunista, siendo judía se vistió con una falda con la virgen de Guadalupe. No sé porque criticaron a Fox por el estandarte de la virgencita que le dieron sus hijos. Es una contradicción, comentaron algunos funcionarios de Comunicación Social. Y otras cosas como que no se entiende: se ufana de encabezar esa marcha en tanto criminaliza y fustiga a colectivas feministas de jóvenes o de madres buscadoras o indígenas que protestan y por diestro marchan con hartazgo por la creciente impunidad machista delincuencial así que defiende a pederastas, depredadores, maltratadores

La integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio Nacional del Feminicidio, Alma Celia San Martín, dijo, las feministas no lo tomarán a bien, pero hay que entender que ella anda en campaña. Yo creo que no la están ayudando y más bien la están poniendo para que la abucheen. Considero que no es una buena decisión de parte y de sus asesores porque pues prácticamente la están poniendo para que le den una tunda.

Diana Juárez Torres, directora de La Cadera de Eva, criticó, está “ca…” y dijo, se pone la bandera de progre cuando en realidad no atienden ni si quiera sus necesidades – de la comunicad- esto va más allá de encabezar, ¿qué se está haciendo?, es lo que pasó con las morras que fueron discriminadas en Reforma 222. La periodista independiente Laura Castellanos, sólo dijo, “es pura simulación”

Es duro que repriman a las marchas de mujeres, remató, Ana Alicia Osorio, destacada por dirigir el portal Testigo Púrpura de Veracruz.