De las ferias ibéricas, ahora Málaga

Pleno verano, sol y mar para disfrutar aquí, andar de feria en feria, allá o acullá y que mejor que la Costa del Sol. Su Feria es famosa y cada año lo es más por la enorme afluencia de paseantes-taurinos que ha hecho a este rincón andaluz, uno de los sitios más visitados por el turismo internacional con sus sus corridas de toros, siendo de señalarse algo curioso: tenía una antigua plaza de madera, que, situada entre varios almacenes y bodegas de vinos, acabó por ser derruida , ante el temor que un incendio se propagara a los depósitos vinícolas. Y, como el malagueño prefiere quedarse sin corridas que sin beber, con lo que puede decirse que hasta el más aficionado está de acuerdo. Derribaron el viejo circo y se hizo otro, en terrenos de la Malagueta y Paseo de Reding, donde caben once mil aficionados sentados y tres mil parados, pues allí también se venden boletos para taurófilos de a pie. Además en su famosa playa de Marbella se inauguró en 1964 una moderna plaza de toros, por ser, uno de los balnearios con visitantes de todos los lugares de la tierra. El taurófilo no puede perderse ir a las playas de Torremolinos-el Acapulco del Mediterráneo_ ahí tiene su villa Curro Romero, Faraón de Camas, Torero de Epoca; entre otros famosos. Aquí abunda los cardúmenes de sardinas, anchoas y los celebérrimos boquerones malagueños que los pueden probar en La Perrilla, Caballo Blanco o Chez Lucien, bien rociados ¡claro está! Del mundialmente famosos Lácrima Cristi o el Blanco Añejo de Málaga, amigo intimo de los pescados, que también debe pedirlos en Antonio Martin, La Alegría o El Boquerón de Plata. Buen Viaje ¡

LA FERIA DE SAN SEBASTIAN EL GLAMOUR Y EL ABOLENGO

Asi, como quién no quiere la cosa, ¡y vaya si uno quiere!, se presenta la Semana Grande de San Sebastián, entre los domingos en cuya Fiesta de la Asunción de María. Su serial de corridas de toros es sin duda¨, una de las de las de mayor abolengo y prestigio en España, por la calidad del aficionado que pasa sus vacaciones de verano en las bahías de La Concha y Zurriola a orillas del Urumea y a la sombra del monte Urgull. Precisamente cerca de la plaza de Zurriola a la izquierda de la carretera de Pasajes, se encuentra la bonita plaza de toros inaugurada en 1903, de airoso estilo árabe en cuya construcción se empleó sillarejo o moilón rojo de Alza, canteras guipuzcoanas. En esta la Bella Donostia siendo un lugar de verano de renombre mundial, hay grandes hoteles, yo estuve invitada en el Reina Sofía con mis colegas Conchita Schaffino y Rosalinda Montero en el recorrido del Tren Transcantabrico, las dos ya en la Plaza de la Gloria, estupendas compañías de viaje. Restaurantes magníficos. En La Nicolasa hay tal variedad de guisos y pescados a la vizcaína, que no hay más que pedir. Bueno, si hay mucho más que pedir; pero no siendo uno vasco, no hay estómago que los resista. Naturalmente, beba el fresco chacolí vascongado, que es una delicia. Pero no olvide algo importante: el vasco es aficionado a la buena mesa, que riega con copiosa bebida, pero es norma no comenzar a beber antes del tercer plato. De todos modos, encomiéndese a Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya y buen provecho y memorables corridas de toros!...NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…