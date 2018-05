¿Cómo dijo?

Hoy toca tocar



Tocar es ejercer el sentido del tacto. Eso es cierto, pero también hay que ver que el verbo tocar tiene más de 30 significados y aplicaciones y hoy nos toca hablar de eso, del verbo tocar.



Por lo pronto ya usamos el verbo tocar como sinónimo de corresponder. “Hoy toca” es una expresión muy común. Sucede en algunos matrimonios en los que el “hoy toca” significa que, como decimos en el rancho: “esta noche cena Pancho”. O sea que cuando llega el señor de la oficina, la señora ya le tiene preparado su platillo favorito.



Después de cenar, acuesta a los niños y se ponen un rato a oír música, se toman una copita y luego, ¡a darle! Pero bueno, quedamos en que hay muchos otros significados y aplicaciones de la palabra tocar. Uno muy común es el de hacer sonar un instrumento musical: tocar el piano o la guitarra… o como mi primo Gerundio que dicen que siempre está tocando el piano al revés, porque el ademán resultante da la idea de que es muy flojo.



En una banca del parque hay un letrerito rústico que dice: “No tocar” y abajo dice algo más. Usted se acerca, se apoya en la banca y descubre que lo demás que dice es “pintura fresca” pero como dijo el perico: “¿Ya pa’ qué?”.



Mi amigo dentista me decía muy extrañado: “Me invitaron a un congreso de urólogos pero ahí yo ¿qué pitos toco?” Hasta que le dije: “ya no andes diciendo así porque te van a juzgar mal”. Cuando alguien te pide un favor para conseguir algo que necesita mucho, quizá te diga que te toques un poquito el corazón y si estuviste a punto de sufrir un accidente fatal y te salvaste quizá digas: “Es que no me tocaba”.



Los muchachos que tocan en un conjunto musical, cuando tienen chamba, dicen que tienen “tocada” pero un tocado puede ser una especie de sombrero que se pone la señora muy elegante para ir a una boda o también puede ser un tipo que está medio tocado o sea medio loco que a veces para despistarle un poco decimos que está medio “tocadiscos”.



La novia muy enojada porque descubrió que el chavo le había pintado el cuerno, cuando él se acerca para tratar de conformarla recibe una orden terminante de: “¡No me toques!” Cuando me preguntan si sé tocar algún instrumento les digo que lo único que sé tocar es la puerta y eso me recuerda aquellas travesuras que hacíamos cuando éramos pequeños, que timbrábamos en una casa desconocida y corríamos a escondernos antes de que saliera una viejecita muy enojada que nos soltaba una ristra de maldiciones, entreveradas paradójicamente con invocaciones a la Santísima Virgen.



En una fiesta, las señoras se unen para ir al tocador a retocarse el maquillaje, al menos ése es el pretexto porque muchas veces el verdadero propósito es un terrible viboreo…“¡Ay pobrecita de la novia, qué bárbara, está ‘que arranca el pedazo’! —o sea feísima— Pues ¡¿qué le daría a este chavo por casarse con ella?! Él no está tan tirado a la calle ¿verdad? Se me hace que se comieron el lonche antes del recreo…” Y así siguen las murmuraciones hasta nunca acabar; por eso, yo creo que ya me toca irme con mi música a otra parte.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO: Benjamín Gutiérrez: ¿Es correcto decir portorriqueño?





RESPUESTA: Sí. Puertorriqueño o portorriqueño. Las dos formas se consideran correctas.





AHORA PREGUNTO: Veamos ahora este otro adjetivo: esporádico ¿Qué significa esporádico?





a.- Periódico

b.- Ocasional

c.- Frecuente

d.- Incrédulo

RESPUESTA: b. Esporádico significa ocasional, algo que sucede con poca frecuencia, sin periodicidady sin anunciarse.

Me retiro con esta reflexión: La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.