Lo popular es lo que manda

“Pues estábamos en pleno cotorreo cuando la comadre salió con el argüende de que en casa de su vecina, ¿qué crees? Pues que se armó tremendo borlote cuando se enteraron que María, la hija menor de la señora, ¡pues que está embarazada! O sea, que está de encargo y pues se lo están endilgando al chamaco de enfrente, que apenas tiene 20 años y aparte es bien gorrón. ¡N’ombre, habrías de verla! Anda toda achicopalada la pobre criatura”.

¡¿Cómo dijo?! Palabras más, palabras menos, la anterior fue una conversación que le escuché a un par de mamás afuera de una escuela, que estaban platicando mientras esperaban a que salieran sus hijos. No es que yo las quiera balconear o quemar que es como decimos coloquialmente en México para referirnos a “poner a alguien en evidencia” o “hacer públicos los asuntos privados de una persona”. Lo que me llamó la atención —independientemente del chisme— es la gran cantidad de palabras folclóricas que usaban las respetables damas es su profunda charla.

Cuando estaban “en pleno cotorreo” estaban “en la plática” con alguien, generalmente de confianza como lo es un amigo o un familiar. Luego, el argüende resulta ser el chisme, aquello que se murmura por ahí sobre algo privado de cierta persona y que luego la gente se encarga de difundir, frecuentemente agregándole a la historia original un poquito más “de su cosecha”, para que esté más “sabroso” el chisme.

El borlote es un escándalo, generalmente lleno de gritos, desordenado y tumultuoso. Y bueno, cuando una mujer está de encargo en México, significa que está embarazada… no sabría decirle si es porque le “encargan” el niño a la cigüeña o porque cargan al niño en su vientre. La palabra endilgar la usamos para atribuirle algo que no es agradable a alguien… y pues supongo que para el chamaco no fue muy agradable el enterarse de que será papá muy pronto… o quién sabe, a lo mejor sí.

¡Ah, por cierto! Chamaco es un adolescente y es una palabra que surgió del náhuatl chamahua que es “el que empieza a crecer”. “Bien gorrón” es una frase que quiere decir que el referido es muy cínico y que nunca paga las cuentas, pero se mete a las fiestas para comer gratis. Y bueno, la chica achicopalada está atemorizada, “achicada”, o sea que se hace chiquita de la pena y la mortificación.

Estas son las palabras folclóricas que se llaman así porque nacen del habla popular, aunque si lo pensamos bien, todas las palabras nacen así. Porque, para bien o para mal, en el desarrollo del lenguaje ¡el pueblo es el que realmente manda!

Se tenía que decir y se dijo.

Consultorio Verbal





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Miguel Ángel Azuara pregunta: ¿Cómo debe decirse: la cucaracha o el cucaracho?

RESPUESTA: El Diccionario de la Real Academia Española no incluye a la palabra “cucaracho”. Solamente está aceptada “cucaracha”.

AHORA PREGUNTO: Si yo le digo que alguien me tiene “tirria” ¿sabe usted qué quiero decir?

Que me tiene barbacoa.

Que me tiene mala voluntad.

Que me tiene barniz.

Que me da grasa.

RESPUESTA: b. La tirria es mala voluntad o disposición negativa hacia alguien.

Me despido con esta frase: La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

Correo: comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo