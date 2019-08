¿Cómo dijo?                   

Puros cuentos y también anécdotas

Mi tío Leandro era muy divertido. Sí, así se llamaba y no es cuento. Me encantaba escucharlo cuando platicaba alguna anécdota, que por cierto, esta es una palabra que siempre me llamó la atención porque su terminación “ota” la hacía aparecer como “grandota”. Luego logré saber que la anécdota es verídica, o sea que narra algo que sucedió en realidad, aunque en el caso de mi tío Leandro no estoy muy seguro que fuera así, de perdido le exageraba en algunas cosas. De todas maneras, era lo que menos importaba, que tales relatos fueran ciertos o no. Divertidos, sí eran y mucho.

En el origen de la palabra anécdota no hay nada que indique que debe ser verídica. Es un vocablo procedente del griego y si traducimos sus raíces literalmente encontramos que quiere decir: “cosa no dada a la luz”.

Es decir, que la anécdota, según el origen de su nombre, tiene algo de historia y de revelación. De hecho, algunos autores antiguos dicen que contar anécdotas es “debilidad o felonía” porque al hacerlo estás revelando cosas que tal vez deberían permanecer secretas. Pero esos son conceptos antiguos y anticuados; modernamente la anécdota es historia inédita, un relato breve de un hecho curioso que se narra como ilustración, como ejemplo o entretenimiento.

¿Y el cuento? Bueno, el cuento es “otro cuento”. El cuento es generalmente un relato de ficción, invento puro del autor que, a través de él, narra historias fantásticas, algo que salió de su ingenio y que tiene tintes de realidad que llevan el propósito de “gancharte”.

Ahora que, le diré que el cuento generalmente es imaginario pero los hechos que en él se narran pueden ser reales, no tienen que ser necesariamente fantásticos. Lo que sí es característica imprescindible del cuento es que sea breve, aunque debemos entender que la brevedad es un concepto muy relativo, que hay cuentos largos, hay cuentos cortos y que es difícil distinguir entre un cuento largo y una novela corta.

Entonces, el cuento generalmente es una narración breve basada en una trama sencilla y en donde intervienen pocos personajes entre los cuales se destaca uno que es el personaje principal alrededor del cual giran los acontecimientos.

Empieza con una introducción donde se presentan los personajes y se da a conocer el escenario en el que se van a desenvolver, así como las relaciones entre ellos; pueden ser amigos, familiares, rivales, amantes, etc.

Después de la introducción viene el nudo, que se manifiesta cuando las situaciones se complican, cuando se rompe el curso normal de los acontecimientos y de ahí se derivan una serie de acciones que despiertan sensaciones intensas y emociones en el lector.

En un momento determinado los conflictos llegan a un punto culminante y empiezan a resolverse, lo cual constituye la tercera parte del cuento que es el desenlace.

Y es así como hemos llegado al desenlace de este espacio, por lo que me despido de usted, entrañable lector.





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Ramón Castro pregunta: ¿Se dice “transgredir” o “trasgredir”?

RESPUESTA: Las dos son correctas. Trasgredir o transgredir significa “quebrantar, violar un precepto o una ley”. La mayoría de las palabras que contienen el prefijo trans- pueden simplificarse a tras-, a menos que el resto de la palabra empiece con ese, ahí sí debe ponerse trans-, como el caso de “transexual”, “transiberiano”, etc.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es una dársena?

a.- Un muelle.

b.- Una embarcación.

c.- Una señal.

b.- Un instrumento para navegación.

RESPUESTA: a. Una dársena es una especie de muelle, una parte resguardada que se usa para carga y descarga de embarcaciones.

Proverbio chino: Si no quieres que nadie se entere, simplemente no lo hagas. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.