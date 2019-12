¿Cómo dijo?  

Es mejor estar seguro





En el aeropuerto de la Ciudad de México encuentro un lugar para sentarme. Al parecer alguien ha olvidado una almohada de viaje con su funda a dos asientos del mío. Nadie la toma y nadie llega a recogerla. Se acerca un guardia y pregunta a cada uno de los que está cerca si ese artículo es de alguno de ellos. Yo y todos los demás le dicen que no, que ahí estaba. Se activa entonces todo un protocolo especial de seguridad por la almohadita negra con su funda que está en el asiento. Más guardias, policías, radios de comunicación a todo volumen. Nadie de alrededor se mueve, solo un señor que seguramente se hartó del ruido de radio.

Luego llega el equipo especial con un mini escudo de acrílico y acordona —aunque no con un cordón— el área de la cual nadie se mueve. Le toma huellas a la pequeña almohadita negra con su funda... por todos lados. Luego saca un aparato similar a una aspiradora de mano y con él revisan a fondo a la almohadita. La pantalla digital del aparato se enciende de todos colores y a los diez minutos arroja el diagnóstico de que seguramente no es una almohadita negra explosiva. Al final se van retirando los elementos de seguridad y una señorita guardia toma con toda confianza a la almohadita negra con su funda. Solo se queda el especialista tratando de guardar el escudo de acrílico en su funda y nadie le ayuda.

Esta historia que sucedió hace unos días y que me permito compartirle, me puso a pensar en el concepto de seguridad. Me pareció curioso y hasta un poco cómico todo lo que presencié, porque en su momento se sintió como algo exagerado, pero la realidad es que eso es lo que se debe hacer —y se hace bien— en lo que se refiere a un protocolo de seguridad y con mayor razón si se trata de un aeropuerto tan concurrido como el de la Ciudad de México.

Finalmente el objetivo es que uno se sienta y esté realmente seguro. Y a propósito de la palabra seguro, ya en otras ocasiones algunas personas me han preguntado por su origen… por el de la palabra seguro. Yo me voy a lo seguro y busco en el Diccionario Etimológico, donde dice que seguro es una palabra que viene del latín securus y esta de sed cura. ¿Sed cura? ¿O sea que cura la sed? No, sed cura puede traducirse literalmente como: “sin cuidado”.O sea que si alguien está seguro puede estar sin cuidado, sin preocuparse… hakunamatata¸ diría el Rey León. Entonces, cuando les doy esta explicación del origen de la palabra seguro, me preguntan: ¿está seguro de que viene de ahí? Pues sí, estoy seguro de que así viene en la mayoría de los diccionarios etimológicos.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Yolanda Palacios pregunta si es correcto utilizar la palabra “habemos”.

RESPUESTA: No se considera correcto, en casos como “habemos visto al doctor”, lo correcto es “hemos visto al doctor”; es incorrecto decir: “habemos diez personas esperando” y lo correcto es: “estamos diez personas esperando”. Sólo se considera correcto cuando se usa en primera persona de la expresión “habérselas” que es enfrentarse a alguien o a algo, como cuando se dice: “Sabemos que nos las habemos con un problema grave”.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es una buhardilla?

a.- Una ardilla parecida al buho.

b.- Un desván.

c.- Una escalera de madera.

d.- Un túnel.

RESPUESTA:b. Una buhardilla es un desván, un espacio que está debajo del tejado y que generalmente se utiliza para guardar cosas.

Frase filosófica para terminar: La única cosa de la que podemos estar seguros es que no podemos estar seguros de nada.¿Cómo dijo? Hasta la próxima.