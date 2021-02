¿Cómo dijo?       

Por Ricardo Espinosa





La palabra rollo se ha venido usando con creciente frecuencia e intensidad y además con muy variados significados. Hasta hace algunos años, hablar de un rollo era referirse probablemente a una bobina de película fotográfica —la que muchos jóvenes ni siquiera han visto en su vida— o al rollo de una película… sí, porque las películas se entregaban en rollos y así se ponían en el proyector. ¿Y ahora? No pues quién sabe cómo será el “rollo” en los cines, pero debe de ser algo mucho más sencillo de transportar y reproducir.

Hay otros rollos, por supuesto. Uno de ellos es, al menos para “su seguro servilleta” —o sea yo— y me refiero al rollo de papel… Entras al baño en un restaurante, en algún lugar público o pero aún, en la casa de alguien y entraste ahí porque te urge satisfacer una necesidad fisiológica mayor —necesitas hacer “del dos”— y te encuentras con que no hay rollo, ni tantito… está una torre donde se ponen los rollos pero está vacía. ¡Es una auténtica tragedia! Por algo dice una sabia frase: el dinero es como el papel higiénico, cuando se necesita, ¡se necesita ya!

Usamos el sustantivo rollo para un montón de cosas: echar todo el rollo es hablar mucho acerca de algo y que muy probablemente sea más falso que cierto. Cuando traes “todo el flow”, en realidad lo que traes es “todo el rollo”, o sea que traes una muy buena actitud en este momento. Si alguna persona “le echa todo el rollo” a otra, puede ser que esté tratando de seducirla, conquistarla… ya sea para un romance o para equis cosa que traiga en mente. Ahí sí que yo no me meto.

Existe incluso el verbo enrollar o enrollarse que usamos actualmente con una buena cantidad de significados. Si te digo que “no te enrolles”, significa que no te enredes, que no te hagas bolas, que no te compliques la existencia, sobre todo que no te hundas en palabrería falsa e inútil, que algunos usan para “engatusar”, o sea para ganarse la voluntad de alguien y obtener algo a cambio.

En la cocina, nos siguen los rollos: el rollo de carne, el rollo de pan o de nieve. También el famosísimo sushi de la comida japonesa que son pequeños rollitos conteniendo diversos ingredientes cubiertos con arroz prensado. ¿Conocerán los rollos de sushi japoneses en Japón? ¡Claro! Nada más que son un poco diferentes a los que tenemos en México y obviamente usamos otros ingredientes más acordes a nuestra gastronomía.

Un rollizo o rolliza es una persona robusta, gordita. Tal vez usted ha escuchado hablar de los rollos del mar Muerto, que son unos documentos antiquísimos que fueron encontrados a mediados del siglo XX en unas cuevas a orillas del “mar occiso” y que contienen importante información acerca de los principios del judaísmo y del cristianismo.

Y como ya fue mucho el rollo que eché en este espacio, le corto a mi rollo y me despido de usted. ¡Adiós!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Jaime Estrada: ¿Qué es una pesquisa?

RESPUESTA: Pesquisa es acción del verbo pesquerir o perquirir que significa indagar, buscar algo con cuidado y diligencia.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué significa epicúreo?

a.- Que no cree en nada.

b.- Que se entrega a los placeres.

c.- Que es fanático de cierta religión.

d.- Que vive solitario.

RESPUESTA: b. Epicúreo es una persona que sigue la doctrina de Epicuro, filósofo griego que vivió antes de Cristo y para quien la meta máxima de la vida era disfrutar el placer de los sentidos.

Me despido con este pensamiento: la educación es enseñar a hablar a un niño y luego explicarle cuando debe callarse. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.