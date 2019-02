Cómo Dijo | Es interesante conocer el significado de palabras nuevas

El fin de semana pasado, en una reunión surgió en la conversación una palabra: lego. Uno de los que estaba platicando trabajaba en una planta fabricante de juguetes para armar y de ahí surgió la duda sobre esta palabra.

Yo no tenía muy claro el significado de la palabra, así que nos pusimos a buscar algunas de sus definiciones. Resulta que lego —probablemente usted ya lo sepa— se refiere a una persona que no tiene órdenes clericales.

Así, en un convento, hay sacerdotes, religiosas y legos, que éstos últimos no tiene todavía una orden clerical.

Lego también se puede asignar a una persona que está falta de información o de conocimientos acerca de una materia en particular, por ejemplo: “soy lego en lo que se refiere a la medicina” que quiere decir que la persona no conoce nada acerca de ese tema.

Nos resultó tan interesante y enriquecedor, que entre todos los presentes nos pusimos a encontrar diferentes palabras que fueran un tanto desconocidas para la mayoría.

Encontramos la palabra “refocilar”, ¿usted la conoce? Refocilar es regodearse, recrearse, disfrutar intensamente algo grosero.

Encontramos también que la palabra plus es latina

—bueno, eso ya lo sabíamos— pero que ya está incorporada al idioma español con el significado de “más”.

El diccionario dice literalmente que plus significa “gratificación o sobresueldo que suele darse a la tropa en campaña y en otras circunstancias extraordinarias”; eso, así tan específico, no lo sabíamos. En nuestro lenguaje cotidiano, plus se usa con frecuencia refiriéndose a algo extra que se da en una transacción determinada.

“¿Y existe el plural de plus?”alguien pregunto. Pues resulta que sí, el plural de plus es pluses aunque suene raro.

La cosa es que aprendimos mucho juntos…

¿Lo cree usted así?

CONSULTORIO VERBAL PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Existen las manadas de puercos? Francisco Flores.

RESPUESTA: Lo adecuado para referirse a un grupo de puercos o de jabalíes es la palabra piara.

AHORA PREGUNTO: ¿Cómo es una persona “atorrante” según los argentinos?

a. Un grosero.

b. Un loco.

c. Un perezoso.

d. Un payaso.

RESPUESTA: c: Según el significado original, atorrante es un vago, un flojo o perezoso.

Frase para terminar: Cualquier necio puede escribir en lenguaje erudito. La verdadera prueba es el lenguaje cotidiano.

¿Cómo dijo? Hasta la próxima.