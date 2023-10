Común denominador: Hámas 

Los actos terroristas constituyen una grave violación de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el bienestar y a vivir sin temor. Estos principios aplican a todas las personas sin discriminación.

Los sucesos más recientes, han atentado contra los esfuerzos de construcción de paz, tanto de ciudadanos israelíes como de ciudadanos palestinos que están en contra de los actos que está cometiendo Hamas, debido a la escalada de terror y violencia que ha afectado a ambos lados, generando un luto común.

Hamás es un grupo fundamentalista islámico, sus actividades se remontan al año 1936, pero no ganaron visibilidad hasta 1987, cuando fue establecido como una rama de los Hermanos Musulmanes, organización islámica egipcia. Es importante destacar que Hamás tiene como uno de sus objetos principales ejecutar acciones de guerrilla y ataques terroristas contra israelíes, ya sean militares o civiles.

Es fundamental comprender que el gobierno israelí no representa a los judíos y Palestina no equivale a Hamás. Tanto judíos como palestinos merecen vivir sin temor a la violencia, dado a que no todos están involucrados en el conflicto, pero esto es algo que Hamás ha complicado durante más de una década; esto se debe a los constantes ataques perpetrados en contra de Israel y también a que aprovechan la situación de vulnerabilidad de los palestinos en Gaza al usarlos como “escudos humanos”, ofrecerles dinero a cambio de que cometan un atentado suicida, e incluso adoctrinar a los niñxs desde pequeños para inculcar una cultura de odio muy profunda en contra de los judíos.

¿Cómo ha afectado Hamás a los esfuerzos de construcción de paz? Principalmente, es evidente lo que ha ocurrido esta semana en Israel, en la que, hasta ahora, hay un estimado de más de 1,200 personas asesinadas, más de 3,000 heridas y más de 150 secuestradas por Hamás. Y por parte de los palestinos, hay alrededor de 1,100 muertos y más de 5,300 heridos (El País, 2023). Estos ataques representan un círculo vicioso en el que se perpetran ataques condenables por ambos lados. Esto se debe a que, hay mujeres, niñxs y personas de la tercera edad que tuvieron que pagar un precio muy alto por un conflicto territorial.

A lo largo de los años, Hamás no ha demostrado ningún interés sobre estar dispuesto a participar en un proceso de paz. Tanto así que en el art. 13 de su carta fundacional mencionan que no existe una solución negociada posible y que el Yihad es la única respuesta.

Condenar los actos de Hamás, a estas alturas, es algo que no debe ser negociable. Los conflictos geopolíticos no deben pagarse con vidas civiles inocentes.





Cynthia Sacal