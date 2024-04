Por Stefany Rocha Del Litto

¿Quién crees que gane la elección? ¿Quién crees que es la contrincante más fuerte a vencer? ¿Quién se hará notar? Y si tu respuesta es la apatía y el abstencionismo, tienes todas las de ganar. Cuando llega el momento de las elecciones, algunos de nosotros nos sentimos más entusiasmados que otros. Pero, ¿qué pasa cuando la gente simplemente decide quedarse en casa y no votar? Eso es lo que llamamos abstencionismo, y es un problema que podría estar afectando nuestras posibilidades de construir un futuro más pacífico.

Ese sentir, lo comparten 5 de cada 10 mexicanos según datos del INE. La última elección del 2021, se logró instalar casi el 99.73% de las casillas contempladas, pero cuando llegó el momento de salir a votar, solo la mitad del padrón electoral lo hizo. ¿Por qué la gente no vota? Bueno, hay muchas razones. Algunas personas se sienten desconectadas de la política, piensan que su voto no importa o simplemente están demasiado ocupadas con otras cosas. Pero aquí está la cosa: cuando mucha gente decide no votar, eso puede tener un impacto real en nuestras comunidades y en nuestro país.

Así que, ¿cómo se relaciona esta apatía con la construcción de paz? Fácil, la apertura al diálogo.

Uno de los fundamentos esenciales para alcanzar la paz sostenible, según el Instituto para la Economía y la Paz (2023), es la libre circulación de la información. Esto implica no solo tener acceso a conocer lo que está ocurriendo, las propuestas y opiniones públicas, sino también entender que tienes el derecho y la responsabilidad ciudadana de escuchar diversos puntos de vista, dialogar y así crearte una opinión informada.

Cuando no votamos, estamos dejando que otras personas tomen decisiones por nosotros. Esto significa que los políticos que son elegidos pueden no representar realmente lo que queremos. Y si la gente no se siente representada, es más probable que se sienta frustrada y desilusionada con el sistema político en general. ¿Ya viste? Es un círculo vicioso.

Entonces, ¿qué podemos hacer para construir paz en esta elección? Bueno, una cosa es educarnos sobre los temas y candidatas que están en juego. Cuanto más sepamos, más preparados estaremos para tomar decisiones. También es importante recordar que, es un momento para abrir nuestra tolerancia y respeto a los demás, de dejar los prejuicios y simplemente estar abiertos a escuchar.

Así que este 2 de junio, piensa en esto: no dejemos que la apatía gane la elección. Cada voto cuenta para construir un futuro más pacífico y próspero para todos nosotros. No te quedes fuera.