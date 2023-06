Construyendo paz desde nuestras mentes 

Por: Andrés Pérez Rocha Caudillo





Mauricio Meschoulam, Doctor en Políticas Públicas y Administración, afirmó en un artículo publicado en El Universal que "la paz no se limita a la ausencia de violencia". Este ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido dentro del Centro de Investigación para la Paz México (CIPMEX), destacando la importancia de la construcción de paz en un mundo lleno de desafíos y conflictos. Sin embargo, este proceso no puede llevarse a cabo solamente desde una perspectiva externa; debemos empezar por trabajar en nuestro propio interior.

Diversos estudios han demostrado una relación directa entre la salud mental y la violencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que las personas con trastornos mentales tienen un mayor riesgo de realizar actos violentos. Por lo que la salud mental desempeña un papel fundamental dentro de la construcción de paz. ¿Cómo podemos esperar tener entornos cuidadosos, pacíficos y constructivos sin antes trabajar esos aspectos dentro de nosotros mismos?

A pesar de la importancia de la salud mental, México enfrenta desafíos en términos de acceso a servicios. Según la OMS, México tiene solo 2.2 terapeutas por cada 100,000 habitantes. Una cifra considerablemente baja en comparación con la recomendación de la OMS de al menos 9 terapeutas por cada 100,000 habitantes.

La terapia es vital para promover la educación mental y la construcción de paz. Gracias al apoyo emocional y profesional que ofrecen, tienen la capacidad de ayudar a las personas a reconocer y sanar sus heridas (creadas en la infancia). Por lo que la terapia forma seres humanos más compasivos y solidarios con ellos mismos, su entorno y las personas que los rodean.

Después de mucho tiempo, este año tomé la decisión de trabajar en mi salud mental. Con el propósito de ser una mejor persona tanto para mí mismo, como para las personas que me rodean. Especialmente aquellos a quienes amo.

Con la guía de mi terapeuta, Eduardo Blanquet, he aprendido que para construir paz en el entorno, es necesario experimentarlo desde un estado interno. Trabajar en mi salud mental me ha ayudado a desarrollar empatía y compasión. Al hacerme consciente de mis pensamientos y heridas, soy capaz de fomentar la comprensión y apoyo con los que me rodean.

La paz no es sólo la ausencia de violencia, es también un estado interno que tiene la capacidad de transmitir su energía hacia el exterior por medio de nuestras palabras y acciones. Si cuidamos de nuestra salud mental, entonces estaremos contribuyendo a la construcción de un mundo más pacífic