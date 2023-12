Crónicas políticas

Los estímulos que se generan y reciben en una campaña electoral, son dignos de explicarse en una buena crónica política. Este género periodístico es escrito por una persona que estuvo en el lugar de los hechos; las hay de diferentes temas, desde una carrera de caballos, la votación de una ley, la narración de una obra de teatro, una manifestación, etcétera.

Dicen los que saben que una crónica, estrictamente es uno de los géneros periodísticos híbridos, que combinan la entrevista, nota informativa y opinión; y consiste en presentar la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico de acuerdo con los tiempos. La palabra proviene del latín chronica, que se deriva del griego cronos. Tal vez la única “crónica” que valga la pena reconocer, sin que el autor haya estado en el lugar de la noticia, son los libros de Tragicomedia mexicana del jaliciense José Agustín, la historia de los sexenios de México platicados desde la sátira política.

En la historia electoral reciente de nuestro país, un capítulo que vale la pena recordar es la participación de Enrique Peña Nieto en 2011 durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde las crónicas relatan que al ser cuestionado sobre los tres libros que marcaron su vida. El ex Presidente titubeó, pero respondió que fueron la Biblia y La silla del Águila de Enrique Krauze (aunque el autor fue Carlos Fuentes) y en el tercero, evidenció la fragilidad de su memoria.

Pero en la casa del jabonero, quien no cae resbala. La precandidata de Morena, a la que le encanta que le llamen Dra., —pero como diría mi asesora María de los Ángeles Magdaleno— “¿Cuál es su obra?”, o mejor dicho ¿Cuál es la relevancia de los más de 100 artículos académicos en los que se ha involucrado? En fin, la “Dra. Sheimbaum” canceló su participación en la edición de este año; y escribió en X: “Me han estado preguntando si asistiré a la FIL de Guadalajara. Fui invitada por mi querido… amigo Paco Taibo a presentar su libro, sin embargo por motivos de agenda no podré estar…”

En respuesta la otra precandidata, que protagoniza el peor spot de este arranque de precampañas; ya que, en lugar de contar una historia poderosa de su infancia al vender gelatinas, es mostrada como una mujer débil… en fin Xóchitl Gálvez respondió al mensaje de “la Doctora Sheinbaum”: “Zacatito pa’l conejo. Le dijeron que no fuera. ¡Nos vemos al rato y mañana en la @FILGuadalajara!”

Ese mismo fin de semana, el representante de Fosfoleón comentó durante su presentación, para matar la pregunta obvia, que su libro que marcó su vida fue: “El Federalista… que escribieron los tres ‘padres fundadores’ de Estados Unidos: Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria”. Sin embargo, el político emecista, al citar El Federalista enlistó a los autores del libro “Hamilton, James y Madison”, cuando lo que quiso decir fue Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, o sea desterró de su obra a Madison. En redes sociodigitales, comentaron: “Por lo menos no dijo que era el piloto inglés de F1 Lewis Hamilton”.

Para terminar, recientemente el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM lanzó el portal de Crónicas periodísticas del siglo XIX

https://sigloxix.iib.unam.mx/ que incluye la obra de Ignacio Manuel Altamirano, Luis G. Urbina, Ángel de Campo y Federico Gamboa. Este portal ayuda a entender esa época, así como las crónicas de la FIL y las próximas del actual periódico electoral; a la construcción histórica de México, que podría inspirar a que se actualice la tragicomedia mexicana. Al tiempo.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco