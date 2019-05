Desde los tendidos de la Plaza Aguascalientes

ESCÁNDALO EN BÉLGICA





Los abogados de Delphine Boel publicaron el día 15 de mayo una declaración en la que anunciaban que el rey Alberto II todavía no se había realizado una prueba de ADN. El ex soberano decidió apelar a casación para no someterse a la prueba ADN solicitada por los tribunales para determinar si es su padre de Delphine Boel o no.

Los abogados del rey Alberto II creen que antes de la decisión de la corte, el exsoberano no está obligado a someterse a esta prueba, que inicialmente fue impugnada por los abogados Delphine Boel.

El Tribunal de Casación de Bruselas, el más alto tribunal del país, ha dictaminado que el rey Alberto II debe pagar una multa de 5000 euros por día si se niega a entregar su ADN para resolver las reclamaciones de paternidad en el caso de Boel. .



La penalización comenzará a partir del día en que un experto visitará nuevamente al rey para tomar su muestra de ADN y el rey la rechazará nuevamente.

El rey recibe una dotación anual de 923 mil euros. La negativa le costará el doble de esa cantidad: mil 825 euros al año.

Según bbc.com: “Un tribunal de Bruselas ordenó al ex monarca de 84 años que proporcionara una muestra de saliva en tres meses o se corre el riesgo de que se presuma que es el padre de Delphine Boel, de 50 años.



El ex rey niega el reclamo de paternidad.

Los rumores de que el rey tuvo un hijo ilegítimo surgieron por primera vez en 1999 en una biografía no autorizada sobre su esposa. La acusación provocó un escándalo real y el persistente chisme mediático en Bélgica.

La Sra. Boël primero alegó en el expediente que el Rey Alberto es su padre biológico durante una entrevista de 2005.

Su madre, la baronesa Sybille de Selys Longchamps, afirmó que los dos tuvieron un romance entre 1966 y 1984, cuando aún era el príncipe Alberto de Lieja.



Sin embargo, tras la muerte de su hermano mayor en 1993, a los 62 años, el rey Alberto llegó inesperadamente al trono.”

El proceso se inició en junio de 2013, cuando Alberto II aún reinaba y, por tanto, no tenía obligación de comparecer ante el juez porque era inmune. Un mes después, el monarca abdicó en su hijo Felipe alegando motivos de salud. Alberto II no ha comparecido hasta ahora ante la justicia, que le podría requerir una prueba de ADN. La ley belga le permite rechazarla, pero esa negativa se tiene en cuenta en el fallo del proceso.

Alberto II nació en el palacio de Laeken, al norte de Bruselas, el 6 de junio de 1934 y es el tercer y último hijo del rey Leopoldo III y de su primera esposa, la reina Astrid. Le precedían la princesa Josefina Carlota, posteriormente Gran Duquesa consorte de Luxemburgo y apartada por tanto de la sucesión belga, y el fallecido rey Balduino I.

El 2 de julio de 1959 contrajo matrimonio con la princesa italiana Paola Ruffo di Calabria, Son padres de tres hijos Felipe, casado con Matilde d'Udekemd'Acoz; Astrid, y esposa de Lorenzo de Austria-Este, y Lorenzo, de 49 años, y que se casó con Claire Louise Coombs.