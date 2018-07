Desde los tendidos de la plaza México

EN TODAS PARTES SE CUECEN HABAS







Arturo Macías se alista para una gesta en Francia. Guerrero de mil batallas, para que nada le quede por hacer en los ruedos, donde una vez ahí nada lo puede opacar, lo que recuerda al “Monstruo” del flamenco Cristóbal Reyes. Arturo, recuperado completamente de su más reciente percance señaló “Llevo 22 cornadas y 8 fracturas, mi carrera ha sido bajo sangre pero nada me quita la ilusión”. Regresó de un tentadero en Portugal en la finca de Herdade de Adema donde se ubica la dehesa de Palha, región de Santarem para la corrida del domingo 22 de julio (pasado mañana) en el coso francés de Saint Vicent de Tyrosse, donde los toreros anunciados, entre los que destaca Macías, lidiaran toros de las ganaderías más antiguas y legendarias de Europa, la andaluza Miura y la lusitana Palha lo cual hace que el festejo causa enorme expectación. “Quiero abrirme paso en Europa tal como lo he logrado en América. Ya he toreado encierros de esta procedencia y lo hice en dos de las plazas más importantes del mundo, en la de Sevilla 2010 y Las Ventas de Madrid 2014. Conozco lo que estos toros demandan de su lidiador, por eso y por que sé el valor de esta gesta regreso a prepárame a España”. Yo le digo como miles de sus “istas” ¡Que Dios reparta suerte!

HABLANDO DE ENCIERROS, SE SIGUE COMENTANDO EL DE ANTONIO CASO

Cartel por demás acertado sobre los comicios del primero de julio:” 1ª Toro viejo: Herrado en varias ganaderías (la última propia), jabonero sucio, cabeza suelta, derrota en todos terrenos. 2ª Toro en edad berrendo, sin hierro, ha pastado en dos amplias y famosas ganaderías. Noble y soso de embestida. 3ª Novillo castaño, herrado de una ganadería (de momento dividida), abanto, con avaricia y con algunos problemas en la Plaza de Nuestra Señora de Santa María. Sobreros: Vaquilla Fina, se retiró. Toro Cebú propio para rodeo. Esto nos presentó INEficiente , cara y costosa empresa”

TAMBIEN PASADO MAÑANA CONTINUA EL CERTAMEN SOÑADORES DE GLORIA

En la bonita y cálida Plaza de Arroyo al sur de esta ciudad capital y así continuar la tradición que cumple 27 años como señaló satisfecho Pape Arroyo durante alegre comida en el mexicanísimo patio del feudo que presidió Don Chucho Arroyo con su reconocida bonhomía rodeado de la familia taurina al calor de la barbacoa y los sabores de nuestra cocina que allí son los mejores. Ocho Festejos a partir del sábado 21 con los novillos de Santillán para Emilio Macías, Cayetano Delgado, “Tato” Loaiza y Fernando Vázquez. Día 28: Novillos de José Farías para Mirafuentes de Anda, Fernando Carrillo, Roberto Román y Octavio Avila “El Cozumel” . 4 de Agosto Novillos de José Farías para Arturo de Alba, Emiliano Villafuerte “El Moso”, Sebastián Ibelles y Curro Recoba. Dia 11 Novillos de Xajay para José Hermosillo y José Sáinz. Dia 18 Novillos de Pozo Hondo Para Francisco Martínez y Héctor Gutiérrez. Tres en cuarteta y dos siguientes mano a mano. Tres festejos más también en mano a mano con los triunfadores. La Mesa está Servida…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…