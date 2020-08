Diputada Laura Rojas presentó su informe como presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados

En su balance como presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Laura Rojas, dijo que a pesar de los múltiples retos y obstáculos la Cámara de Diputados siguió funcionando y se aprobaran reformas importantes, además de lograr cosas estructurales y sustanciales para el mejor funcionamiento, y con el apoyo de la Jucopo darles continuidad, como la estrategia legislativa para la agenda 20-30. Dio a conocer que en este año de trabajos legislativos, que está por concluir, se realizaron 75 horas de sesiones, que incluyó la sesión de Congreso General, dos sesiones solemnes, la sesión de jurado de procedencia, 14 sesiones ordinarias, y se turnaron mil 111 proposiciones y mil 146 iniciativas a las distintas comisiones. A pesar de no se tuvo actividad en el pleno prácticamente en la mitad del periodo de sesiones, por la emergencia sanitaria, la actividad legislativa fue inclusive mayor a la del primer periodo ordinaria, señaló. Se tuvieron tres sesiones extraordinarias. Consideró que una de las partes sustanciales fue el impulso a la agenda de igualdad sustantiva y la violencia contra las mujeres. Se aprobaron los lineamientos para evitar el acoso en la cámara de diputados. También se avanzó en la reforma en materia de paridad total, entre otros aspectos. Hay que reconocerle su buen desempeño durante este año, en el que privilegió e diálogo y no obstantes de momentos complicados, con tomas de tribuna, supo conducir a buen puerto las sesiones de pleno. Anunció que planteará que se titule la Cámara de Diputados y de Diputadas.

DIPUTADO MARIO DELGADO ASPIRO A DIRIGIR MORENA Y BUSCAR LA INCLUSION DE ESTE GRAN MOVIMIENTO.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, ha sumado adeptos para la dirigencia nacional de Morena, luego de que Tribunal Electoral instruyó para que sea mediante una encuesta abierta la elección del nuevo presidente y secretario general del partido, e hizo un llamado a militantes y simpatizantes a la unidad. El aspirante propuso trabajar de inmediato en la conformación de comités en defensa de la cuarta transformación, porque sabe que los restos por venir no serán nada fáciles, sobre todo lograr buenos resultados en las elecciones del próximo año. Plantea que se deben dejar atrás los jaloneos, las disputas estériles y pasar a organizar a la gente y que comités en protagonistas del cambio verdadero y se conviertan ahora en comités defensa de la 4T. También Imprimir de inmediato el periódico Regeneración, que fue clave para que la gente estuviera informa de este movimiento, así como echar a andar el Instituto de Formación Política. Lo que va a estar en disputa en el 21 es la continuidad del proyecto de transformación, ni duda.

SENADOR RICARDO MONREAL VA POR COMISIÓN DE LA VERDAD POR CASOS DE CORRUPCIÓN

El senador Ricardo Monreal no descarta la posibilidad de la creación de una Comisión de la Verdad en el Legislativo, que contribuya a cumplir con las exigencias ciudadanas y acompañar las investigaciones sobre corrupción y otros delitos. Considera necesario sumarse a la cruzada que han emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Alejandro Gertz Manero. El presidente de la Jucopo tiene claro que se tiene que ir a fondo en este mal, sobre todo en casos como el de Emilio Lozoya, en el que seguramente habrán de salir a relucir más evidencias de la forma como saqueaban al país. Monreal señala que “nunca creímos que lograr el cambio de régimen fuera sencillo, y siempre fuimos conscientes de las resistencias y de los intereses a los que nos enfrentábamos a un sistema decrépito y corrupto. Sin embargo, sabíamos que había obstáculos y resistencias y ahora que se está desnudando la red de corrupción, hoy se toca a los intocables y se denuncia a los poderosos”.

EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: NO HABRÁ RECURSOS ADICIONALES PARA LOS ESTADOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la reunión que sostuvo la semana pasada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) fue “muy buena”, aunque los que integran la llamada Alianza Federalista la vio con otros ojos, e incluso algunos de ellos han amagado de salirse de esa agrupación, ya que estiman que ha dejado de cumplir con sus objetivos. Hasta el momento no han conseguido mayores recursos para sus estados, y el propio mandatario anticipa que no habrá dinero adicional. “No sé puede transferirles más dinero, porque la Federación debe responder a compromisos adquiridos como la deuda”, fue así de claro. Los gobernadores han solicitado desde hace algunos meses la revisión del pacto fiscal, pero hasta no ha habido respuesta. El propio titular del Ejecutivo dijo que en anteriores gobierno se ha modificado la fórmula, e incluso les quitaron a unos para darles a otros. Se imagina cómo fue que lo aceptaron.

ESTEBAN MOCTEZUMA: AUMENTÓ LA MATRÍCULA EN ESCUELAS PÚBLICAS PARA ESTE CICLO ESCOLAR

Como era de esperarse, la matrícula en la educación pública se incrementó en este ciclo escolar que inició este lunes, ante la crisis que viven las escuelas particulares por la pandemia y que han puesto en punto de extinción a casi el 40 por ciento. El propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, admite que aumentó el número de escolares que ingresaron a los planteles públicos, aunque la cifra exacta se tendrá a partir del 11 de septiembre cuando concluyen las inscripciones. "No tenemos la cifra exacta en todo el país, ya que las inscripciones terminan en septiembre, pero sí hay un incremento en la matrícula, por ejemplo en la Ciudad de México sí vemos un crecimiento de la matrícula en educación pública, pero hasta el 11 de septiembre tenemos cuánto es la matricula". Hace unos días el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), Alfredo Villar Jiménez, estimó la pérdida de más de 2 millones de estudiantes para el sector privado, quienes migraron a escuelas públicas; además que más de 20 mil escuelas privadas de las 47 mil que hay en el país estarían en riesgo de suspender sus servicios.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA Y DIPUTADA VERONICA JUAREZ DEL (PRD) INICIAN REUNIONES PLENARIAS DE DIPUTADOS Y SENADORES

La actividad tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados empezará a tomar forma esta semana, aunque se de manera virtual, de cara al inicio del periodo de sesiones del 1 de septiembre, ante lo cual los distintos grupos parlamentarios llevarán a cabo sus reuniones plenarias para elaborar su agenda legislativa. Por lo pronto, este martes senadores del PRD, que coordinada Miguel Ángel Mancera, junto con los diputados, que lidera Verónica Juárez Piña, iniciarán sus encuentros que concluirán el mañana. El jueves y viernes los morenistas de Mario Delgado llevarán a cabo sus trabajos que contarán con la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; en el tema de la salud y los retos para superar la pandemia del coronavirus dialogarán con el secretario Jorge Alcocer Varela, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez y el asesor en enfermedades Miguel Malo. Los senadores de este partido, que coordina Ricardo Monreal, lo harán el domingo. Los diputados panistas, con Juan Carlos Romero, y el senador Mauricio Kuri, la llevarán a cabo el 31 de este mes en el CEN, mientras que los priistas, que coordinan René Juárez y Miguel Ángel Osorio, están por definir la fecha.

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CENTAS VALORES FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, participó en el Foro Virtual “La Publicidad de las Sentencias: Una nueva obligación de Transparencia”, que organiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que consideró que la transparencia puede ser representada como una ventana abierta, para dejar que el ciudadano conozca y vigile el estado de los ramos y las actividades que realizan los responsables del ejercicio legítimo del poder –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- como uno de los principios de la democracia por el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión, de forma que la sociedad puede tener a la vista el examen de datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de los agentes del Estado. Hizo notar que la rendición de cuentas y la transparencia se han convertido en valores fundamentales en las democracias de nuestra época. Actualmente, dijo, ningún régimen que se precie de calificarse como transparente, no puede calificarse así si no tiene una garantía de control ciudadano sobre la acción de sus instituciones.

DONALD TRUMP Y MIKE PENCE SE CONVIERTEN OFICIALMENTE EN CANDIDATOS DE LOS REPUBLICANOS A LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA.

El presidente Donald Trump ya es oficialmente el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, junto con su compañero de fórmula, Mike Pence, aunque esta vez busca la reelección para permanecer cuatro años más en la Casa Blanca, que no se ve del todo seguro por el crecimiento en las preferencias de su oponente, el demócrata Joe Biden. En la Convención de su partido, el mandatario estadunidense cuestionó en su discurso el desarrollo de las elecciones presidenciales, estableciendo que hay boicot en zonas de gobernadores demócratas y afirmando incluso que han existido detenciones contra afines a su campaña. Confió en su base "base increíble de votantes" ante las elecciones y ante la fracción republicana también criticó a Bernie Sanders y Hillary Clinton, además afirmó que el sufragio de Joe Biden es menor al de los republicanos. También realizó duras críticas al voto por correo, una opción de sufragio que se ha ampliado a diferentes sectores por la pandemia del coronavirus. "Si nos roban esta elección, nosotros ganaremos como sea esta elección. No podemos tener todas estas boletas enviadas por correo a personas que nunca los solicitaron". Habrá que esperar a ver si retoma el camino para repuntar en su campaña.

