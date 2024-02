Disco duro / Crisis de vacunación

El tema es tabú en Palacio Nacional. La herencia de los tiempos del doctor Hugo López-Gatell como poderoso subsecretario de Salud establecieron la narrativa que no es cierto que falten vacunas, que todo es una patraña de los enemigos del régimen, de los poderosos farmecéuticos que estan enojados porque perdieron privilegios.

Lo cierto es que instancias respetables como la UNAM o el Early Institute, serios en su metodología, ven que desde la emergencia del Covd-19 no existen suficientes biológicos para surtir siquiera el cuadro básico de vacunas que requieren los niños y niñas mexicanos.

Nada menos ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó estar alertas en México ante una aparición de casos sospechosos o confirmados de sarampión o rubéola, que podrían ser importados desde otros países y generar brotes de diversa magnitud entre las personas no vacunadas.

El Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) señaló que, en los últimos 15 años, las coberturas de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos en México, por lo que muchas personas jóvenes fundamentalmente no tienen protección contra estas enfermedades, destacadamente contra sarampión.

Por su parte, Renata Díaz, investigadora del Early Institute, aseguró a este espacio que en 2019 México formó ya parte de los diez países con mayor número de niños y niñas sin inmunizar contra algunas enfermedades: décimo para los casos de difteria, tétanos y tosferina y octavo en el caso del sarampión.

Durante todo 2023 y hasta el pasado 27 enero, no se han presentado casos confirmados de sarampión en México, de acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, pero los investigadores ven que el problema se verá reflejado en unos años, no ahorita.

Un estudio del Early Institute revela que el Programa de Vacunación Universal tiene serios problemas, ya que según uno de los parámetros para evaluar su desempeño, que es el número de dosis aplicadas, refiere que éstas han experimentado una importante reducción.

De igual modo, hoy no existe certeza de la cobertura efectiva del esquema completo de vacunación, ni por tipo de vacuna. No es posible saber el número de niñas y niños que han sido vacunados y cuántos no, ni tampoco distinguir las vacunas que son aplicadas a la edad recomendada de aquellas aplicadas de manera extemporánea.

Por todo lo anterior, este instituto académico de protección a la infancia asegura que es urgente el diseño de planes para atender a los miles de niños y niñas con esquemas incompletos; fortalecer el Programa de Vacunación Universal con recursos, infraestructura y personal capacitado; contar con información confiable y oportuna de las coberturas nacionales y estatales; mejorar la coordinación interinstitucional del sistema nacional de salud y ampliar la promoción en la aplicación de vacunas, entre otros.

Por lo que se refiere a la vacuna contra el Papiloma Humano, que debe ser aplicada a niñas de 13 y 14 años, que tenía también un rezago importante, las autoridades de Salud de algunas entidades, entre ellas de la Ciudad de México , comenzaron en septiembre pasado una campaña de vacunación intensiva al ver que se esta gestando un grave problema de salud para el mediano plazo por el reago que llego a existir en la aplicación.

En suma, que a pesar de la negacion permanente de las autoridades, el tema de la vacunacion infantil es un foco rojo ya que estamos próximos a ver el resurgimiento de enfermedades que ya estabn erradicadas en México, como difteria o sarampion.





