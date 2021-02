Ecos lejanos | ¿Planeación estratégica en la vacuna?

Comenzó la vacunación contra SARS-CoV-2 entre la población de adultos mayores en México. Particularmente en la CDMX, fueron tres las Alcaldías con las que arrancó la Campaña: Cuajimalpa. La Magdalena Contreras y Milpa Alta. ¿Por qué se decidió que la vacunación comenzara en estas localidades? En virtud del estado anímico de nuestros niños y jóvenes, cansados del encierro, del aislamiento social y del abuso de medios tecnológicos, ¿no habría sido mejor empezar a pensar en el personal educativo para dar a ellos un respiro -en horarios escalonados y ciertos días a la semana en “sana distancia”-, e irlos reintegrando a la vida social? Sabemos que la población más vulnerable es la tercera edad, pero ¿no habría sido más justo y equitativo esperar la llegada suficiente de vacunas para aplicarla a nuestros adultos mayores al mismo tiempo?

Vayamos pues a la estrategia. Quienes, por letra inicial de apellido paterno se presentaron el lunes por la mañana, hubieron de sufrir inclemencias y desorden que al paso de los días se fue resolviendo; no obstante, se ha hecho conocer a la opinión pública una diversidad de irregularidades que nos llevan a concluir la promoción de la Campaña con visos electorales.

En afán de contar con una versión clara y objetiva respecto al evento dado que aún faltan algunos meses para pertenecer a ese sector de la población, me dirigí a diferentes puntos en pos de escuchar diversas versiones sobre lo que ahí ocurría: además de las largas filas y centenares de adultos mayores expuestos -en pandemia- a la aglomeración y el caos, por lo menos en dos de las ubicaciones a las que tuve acceso, a menos de una calle de distancia se acercó a mí una persona con chaleco morado y logo de Morena para intentar conocer mis preferencias electorales -obvio no recibió la respuesta que esperaba-; al interior de los módulos de vacunación, me comentan, se encontraba una enorme bocina con subliminales mensajes respecto a “la preocupación del Gobierno de México en la protección de sus adultos mayores”… ¿no es esto proselitismo? Y ¿qué decir de las fotografías a personas e identificaciones? Pero, qué necesidad…

Indudablemente, una campaña de vacunación exitosa contra el virus del SARS-CoV-2 implica un reto logístico y de salud pública formidable. Desde luego, los adultos mayores son prioridad, más aún en las zonas con mayores contagios, atenderlos implica salvar un mayor número de vidas y puede ser una medida atinada para reducir las cadenas de contagio.

Por lo anterior, salvar vidas y reducir contagios, quizá habría sido mejor dar prioridad a la población adulta entre 20 y 60 años, dado que somos el grupo con mayor movilidad y con mayor riesgo de contagio, la gran mayoría de los adultos mayores o las personas jubiladas efectivamente tienen mayor posibilidad de permanecer en casa, a riesgo de contagiarlos.

No obstante, sabemos que la vacuna puede ser eficaz al impedir que el virus cause síntomas severos e incluso la muerte, pero no debemos olvidar que el paciente puede ser contagioso pese a ser asintomático, es decir, la eficacia de las vacunas radica en reducir la gravedad, pero aún no se asegura la reducción de los contagios…. En fin, la estrategia un tema que nunca dejará complacida a la sociedad, mientras no haya suficientes para todos.

El mundo padece el mismo problema; cada país ha determinado los términos de negociación e inmunización, el objetivo es el mismo: vacunar a la población para abolir en el menor tiempo posible la pandemia. No obstante, padecemos igualmente el problema manifestado por México ante la ONU: el acaparamiento de vacunas. Sabemos que, a la fecha, tres de cada cuatro dosis se destinan a sólo a diez países, lo que nos hace ver que la pandemia está muy lejos no solo ya de terminarse, tan solo de controlarse.

Hemos visto imágenes de Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Chile, Brasil, Costa Rica… países que han logrado ya inmunizar a más del diez por ciento de su población; México alcanza apenas un 0.7%, según Our World in Data.

Lo cierto es que, si la campaña de vacunación es exitosa, seguramente el gobierno será premiado en las próximas elecciones -prioridad actual-; no obstante, si fracasa o intenta utilizarla con fines electorales, igualmente podría ser castigado… Veremos.





