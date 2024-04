El debate: ¿Qué necesitamos los mexicanos?

Por Fernando Sánchez Argomedo / @fsargomedo

Escribo estas líneas, que creo se ameritan dada la imperante necesidad que tenemos para avanzar en México; avanzar rumbo a construir un país con libertades, avanzar por la democracia, por el Estado de Derecho, por un país de instituciones y con un proyecto común inclusivo.

Oded Galor, en su libro llamado “El viaje de la humanidad”, nos ha puesto en la mesa una muy interesante reflexión como síntesis del aprendizaje de la humanidad, desde que el ser humano está presente en este planeta hasta nuestros días. Dos grandes aprendizajes señala Oded: uno que es la diversidad; pues en un país en el que se aprovecha la diversidad, hay innovación que lleva al crecimiento y a la prosperidad. El otro aprendizaje es la visión de largo plazo, aunado al desarrollo de instituciones inclusivas.

En otras palabras, un país que logra grandes avances, es un país que encuentra un propósito común, en el que se suman sus ciudadanos para lograr desarrollo y prosperidad. El llamado es a la unidad, porque, por otra parte, ese baluarte que es la diversidad genera también tensiones de polarización, mismas que son aprovechados por los líderes 3P (populistas, post verdad y polarización); como los llama Moises Naim en su libro “La revancha de los poderosos”.

Estos liderazgos populistas, además de argumentar con su “propia verdad” anulando la realidad y creando una verdad relativa sin sustento, empujan naturalmente a la polarización; ya que quienes no piensan como ellos, son automáticamente definidos como contrarios, creando a su vez una “base social” mediante una promesa de revancha. El elemento es ideologizar la realidad dando explicaciones propias de un pensamiento único, “es porque lo digo”, eso ya lo experimentó el mundo y llevó a la creación de totalitarismos que derivaron en guerra y muerte.

El debate nos debe hacer pensar qué proyecto nos va a permitir a los mexicanos sentarnos juntos a poner en común nuestros puntos de vista y, no solo eso, sino también como sociedad permitirnos dar un paso adelante para que juntos podamos cambiar la realidad que nos duele. Entonces, no es la polarización, es la búsqueda común de soluciones; y no es sólo la búsqueda común de soluciones, sino el asumir un rol de protagonistas para resolverlos.

Pero, ¿cuál es el principal problema y cuáles son sus causas? El principal problema es la pobreza y la marginación, el 37.8% de la población no tiene un ingreso para pagar lo que incluye la canasta básica, es decir, casi 50 millones de mexicanos no cuentan con el ingreso suficiente para comer bien; y ni hablar del 7.1% de la población que vive en situación de pobreza extrema, que equivale a 9.2 millones de personas.

La causa de este problema en México es la falta de oportunidades, y la falta de oportunidades es causado por la falta de empleo y prosperidad; y la falta de empleo y oportunidades es derivado de la falta de empresas, mismas que surgen del emprendimiento, de la inversión y del desarrollo económico. Pero no puede haber todo esto si no hay libertad, democracia y Estado de Derecho.

La única forma para que en México avancemos a las soluciones, es crear un proyecto común en donde todos nos sumemos para crear estas condiciones. Es momento de la sociedad civil, es momento de aprovechar la creatividad impulsada por la diversidad de puntos de vista, es momento de exigir UNIDAD.

Alejémonos del pensamiento único, vayamos hacia adelante por la UNIDAD, unidad que se soporta en ver la realidad con esperanza.

Presidente de la Comisión de Innovación