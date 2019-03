“EN NINGUNA DISCIPLINA, INSTRUCCIÓN NI EDUCACIÓN, DEBE EMPLEARSE LA VIOLENCIA, LA INTIMIDACIÓN, NI EL CHANTAJE.”





Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están en contra de la Reforma Educativa de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual podemos intuir que la reforma es positiva: al parecer, el gobierno actual ha optado por cambiar algunos aspectos de la reforma aprobada el sexenio anterior, pero no desecharla por completo, considerando que sean las autoridades educativas las que tengan el control de la educación, y no los trabajadores sindicalizados.

A reserva de analizar la nueva propuesta, el rechazo de la CNTE genera expectativas respecto a lo que la actual administración pretende en materia educativa; no obstante, se ha generado ya un conflicto político, entre la CNTE y el gobierno.

Nuevamente hemos visto actuar un grupo de maestros lanzando amenazas que, conforme a experiencias anteriores, casi siempre, logran sus objetivos al “negociar” con el gobierno –independientemente del partido en el poder-, esta es la característica de los maestros en México, llámense CNTE ó SNTE el grupo en discordia.

Lo cierto es que al llamado de “alerta máxima” –o lo que es lo mismo advertencia-, volverán a bloquear una y otra vez lo que se les ocurra, en esta ocasión fueron las Cámaras legislativas, pero podrán ser, como lo acostumbran, una autopista, el aeropuerto, las calles, etcétera, para lograr su cometido.

Pues bien, luego de que durante dos días impidieron el acceso a las Cámaras de Senadores y Diputados lo cual bloqueó igualmente el trabajo legislativo, y una vez que las autoridades y los propios legisladores aseguran que el retiro del plantón ha sido un triunfo del diálogo, “la fiesta ha comenzado” y la sociedad mexicana vuelve a ver cómo la CNTE consiguió sus objetivos…

Valga un reconocimiento a los Secretarios de Gobernación y Educación Pública –Olga Sánchez Cordero y Estaban Moctezuma-, al igual que al jefe de la bancada de Morena en Diputados Mario Delgado y a los representantes de la Sección 22 de Oaxaca que se prestaron al diálogo; no obstante, cabe cuestionar cuál será la negociación a la que se llegó con el grupo disidente para animarlos a levantar el bloqueo y regresarlos a su lugar en una forma aparentemente sencilla: independientemente de que la nueva reforma no incluye evaluaciones además de que los “teachers” tendrán participación en la elaboración de las leyes secundarias, debe haber algo más...

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, dice que habrá un sistema transparente para la creación y asignación de plazas, a fin de que los maestros conozcan plenamente las vacantes que hay evitando con ello la venta o la herencia de plazas, habrá que ver si se dejan porque los maestros pretenden el pase automático de los normalistas, al igual que el manejo de plazas y de los recursos, así nomás…

Independientemente de que los diputados volverán a sesionar el próximo martes, la Reforma Educativa no será discutida sin la aprobación de la Coordinadora, es decir que no habrá dictamen que aprobar en tanto el magisterio disidente no autorice cada detalle de las leyes secundarias, principalmente respecto a los puntos que traten del control de plazas.

Por lo pronto, la Coordinadora se levantó y se fue, pero seguramente volverá ¿o es que el Presidente López Obrador cederá a las demandas de la CNTE y modificará la propuesta de Reforma presentada al Legislativo?

Eso sí, en caso de que retomen los bloqueos, no se les va a reprimir, eso ya lo aseveró el Presidente... Un tema complicado que apenas comienza, veamos…

gamogui@hotmail.com