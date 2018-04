En la cancha

Toluca, impecable e impresionante con nueve victorias consecutivas, momento que ahora deberá transportar a la Liguilla donde es otro torneo. Cristante deberá ser sumamente hábil para llevar este invicto cuando llega lo cumbre del campeonato. Lo valioso de Hernán ha sido amalgamar personalidades al servicio del equipo. Tener a dos explosivos y grandes jugadores como Sambu y Reyna no era una mezcla sencilla, además de que Talavera ha reaparecido de forma extraordinaria, y Rodrigo Salinas ha crecido por la lateral. Atrás de todo ello el manejo ejecutivo y serio de Paco Suinaga, quien ha sabido llevar las riendas deportivas, además de que los cambios en el cuerpo técnico de Hernán dieron los frutos.

Mucho ruido en Coapa

América a la baja y mil especulaciones alrededor. Lo único cierto y como sucede en todos los equipos, los jugadores se reunieron en privado para cerrar filas en el momento cumbre y donde calificaron gracias al empate del Necaxa. América atraviesa por el mismo problema de la temporada anterior, donde no se le daban los goles y si a esto sumamos que la defensa se ha derrumbado como sucedió en Puebla, es momento de apretar tuercas e iniciar de cero en la Liguilla. América no puede permitirse el lujo de quedar apeado a las primeras de cambio.

Cruz Azul, a rezar

Siete combinaciones para llegar a la Liguilla y además cerrando en el Puerto, donde Veracruz querrá festejar con un triunfo ante su gente la permanencia en Primera. Cruz Azul hizo lo digno en su adiós del Azul venciendo a Monarcas, pero esa localía llegó tarde y la situación matemática es un verdadero crucigrama. Caixinha deberá ser muy hábil en lo que viene, porque ha exhibido a varios jugadores públicamente y luego estos códigos de vestidor resultan caros contra quien manda. El tiempo dirá, pero Pedro debe seguir y ya veremos quién llegará a la dirección deportiva.

Pumas revivió

“Pollo” Saldívar por fin sacó la casta en una temporada para el olvido y con la contundencia chilena de Marcelo y Nico, Pumas dio el garrotazo de cara a la Liguilla frente a un Santos que ha perdido estabilidad. Pumas cerrando bien el torneo puede ser peligroso en la Liguilla. El momento de la caída va quedando atrás y ya entre los ocho pueden dar ese rugido que espera la afición. Patiño ha sabido capotear el temporal y las cosas le van caminando en el momento adecuado.

Bien por Osorio

Sueño o no pensar en semifinales, me parece extraordinario. Esa barrera del quinto partido ha sido el gran mal del futbol mexicano y poniendo el listón por lo alto es lo mejor que puede existir cuando se va a competir con el alto rendimiento. En días pasados estuve con Osorio en Medellín, en visita con Fox Sports. Lo noté tranquilo, equilibrado y muy enfocado en lo que quiere con la selección, donde el grupo y su cuerpo técnico han cerrado filas en una forma de unión que hacía tiempo no había visto en torno a la selección .Ojalá se diera el paso, ese gran paso que tanta falta le hace al balompié azteca.

PREGUNTA: ¿Se vale soñar y llevarlo a la realidad?



HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO



PD. Ochoa sigue labrando una historia de éxitos, a pesar de sus detractores. Bien por Memo.