Erradicar material de abuso sexual infantil: Nuevos desafíos

Este mes, la Comisión Europea lanzó una propuesta para ampliar la legislación en materia de prevención y combate en contra de la explotación sexual y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) a través de internet.

La Comisión propone una nueva legislación para 1) detectar y reportar, 2) prevenir y 3) apoyar a víctimas de violencia sexual. Esta legislación obligaría a que todos los proveedores de servicios electrónicos reporten el Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y alerten a las autoridades correspondientes para que los agresores sean detenidos y juzgados.

Sobre el tema, resulta necesario mencionar que una de las maneras utilizadas para medir la incidencia de la explotación sexual infantil (también tipificada en ocasiones como pornografía infantil), es a través de la cantidad de imágenes o videos de contenido sexual de NNA que existen en internet, también conocido como MASI.

De acuerdo con INHOPE, una red internacional de líneas de reporte ubicadas en distintos países, el 96% del MASI son del sexo femenino. Asimismo, según la misma fuente, es alarmante saber que existen imágenes y videos de recién nacidos de entre 0 y 2 años (1%), de niños y niñas de entre 3 a 12 años (81%) y de 13 a 17 años (18%). Estos millones de fotos y videos se comparten en internet a gran escala y revictimizan a niñas, niños y adolescentes en todo el mundo.

Por otro lado, de acuerdo con el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que opera la línea de denuncia de MASI en Estados Unidos, existieron en 2021, más de 21 millones de reportes de imágenes o videos de contenido sexual de NNA sospechosos para ser analizados y determinar ilegalidad.

Estos reportes se realizan, en su mayoría, por parte de proveedores de servicios electrónicos (ESP por sus siglas en inglés) que debido a la legislación estadounidense, por ley están obligados a reportar ante el NCMEC cualquier sospecha de este material, incluso si este material no se encuentra dentro de Estados Unidos, particularmente para el caso de México se registraron 793,721 reportes en 2021.

De acuerdo con el boletín de la Comisión Europea, la violencia sexual es un peligro real, y cada vez con más frecuencia los agresores sexuales usan el internet para comunicarse entre sí, compartir materiales y llegar a niñas, niños y adolescentes para obtener MASI. También existen agresores que toman estas fotos o videos de violencia sexual que cometen en la vida real y que después suben a internet. Con frecuencia. utilizan herramientas tecnológicas para coaccionar o chantajear para que las NNA realicen actos sexuales inapropiados e ilegales.

Se sabe que más del 80% de las investigaciones realizadas por gobiernos en países de la Unión Europea, surgen a partir de un reporte de los ESP como Meta, Google, Microsoft, Snapchat entre otros 1,800 proveedores.

La propuesta legislativa en cuestión tiene el potencial de marcar una diferencia real para proteger a millones de niñas y niños a nivel global, comenzando por la Unión Europea y siguiendo por el resto de los países. Dicha iniciativa es de gran relevancia, pues el internet no tiene fronteras y es necesario coordinar esfuerzos enfocados en la protección de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Desde Alumbra, iniciativa de Early Institute, se reconoce la importancia de la generación e intercambio de información para mejorar prácticas de prevención en materia legislativa. No es suficiente que los proveedores de servicios electrónicos puedan decidir voluntariamente reportar o no, es necesario que sea obligatorio para que ningún caso de violencia sexual contra una niña, niño o adolescente quede desatendido. Solo en la medida en que se logre implementar de manera coordinada la legislación en mención en cada país, se logrará tener una respuesta efectiva para reducir la violencia sexual fuera y dentro del internet.

Por último, se hace un llamado colectivo a reportar cualquier MASI en la línea de reporte de Te Protejo México: www.teprotejomexico.org y a visitar la plataforma alumbramx.org/protegelos/ para encontrar material informativo y didáctico dirigido a cuidadores sobre cómo prevenir la violencia digital en contra de niñas, niños y adolescentes.

