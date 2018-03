Escaparate

UN ELEMENTO EXTRA PARA TU OUTFIT





Los expertos en moda afirman que para conseguir que un outfit comunique tu esencia no sólo depende la sabia selección de las prendas, el maquillaje y el peinado; sino también escoger los accesorios correctos, entre los cuales no deben faltar: tocados, sombreros, diademas y aretes. Recuerda que la actitud con la que los portarás un accesorio marcará la diferencia…A continuación algunas propuestas.





UN TOQUE CHIC PARA TU CABELLO

Los años sesentas fueron un período de irreverencia social, cultural, artística y tecnológica. Para la diseñadora Edna Garagui, fue una década que irrumpió la escena mundial cambiando lo bello, lo obscuro e innovador, por ideas transgresoras que, aunque no “brillaron” por ser perfectas colaboraron a la trasformación de la estética humana.

Tomando como inspiración los cambios que una estrella experimenta en su fulgor, dio vida a la colección “Nova” compuesta por 6 tocados exclusivos con estilo vintage, femeninos, citadinos y ponibles que evocan una reflexión sobre la influencia tecnológica en las técnicas creativas y el arte insustituible del trabajo manual. Llama la atención los detalles metalizados y artísticos que uso en su proceso artesanal. Fíjate, para transmitir modernidad e irreverencia, utilizo aplicaciones metálicas intervenidas con alambre de niquel, piedras de resina con tejidos encapsulados, tules rígidos y yute como textil protagonista.

Entre otras propuestas de la mexicana, de venta en Colectivo Bendito Cielo destacan los sombreros, y los pines magnéticos -ideales para la mujer que desea accesorizar una blusa, chamarra de mezclilla, cardigán e incluso un abrigo-, o para el caballero que busca vestir detalles en la solapa de un saco.





ARETES ARTESANALES

Dicen por ahí que los aretes son piezas imprescindibles en la vida de una mujer que desea potencializar su rostro. Mildred Figuera es la creadora de la firma de accesorios 100% artesanales Soutache México, elaborados a mano con tela, encaje, y cristales de diferentes colores, y usados por celebridades, reinas de belleza y bloggers.

“Los aretes son un accesorio que define nuestra personalidad, y por lo mismo es importante seleccionar piezas que armonicen con tu tipo de rostro, color de piel y complexión. Con el diseño adecuado se logra modificar un look y proyectar una esencia casual o elegante”, me comenta me Mildred.





COLLARES CON TODO EL CORAZÓN

Sandra Reyna, arquitecta y makeup artist, creadora de la firma 100% mexicana “Con Todo Mi corazón”, encontró en el diseño de joyería su pasión y realización profesional. Para ella, cada diseño transmite la sensibilidad y creatividad de las manos que la crearon. Están dirigidas a la mujer segura de sí misma que desea destacar a través de sus accesorios, en momentos especiales e inolvidables. Su línea de joyería incluye collares, pulseras, dijes, maxi collares y aretes decorados con pedrería y cristales. Asimismo, una edición exclusiva de corazones artesanales de diversos tamaños, colores en tendencia, y una colección de joyería especializada para novias.





ACCESSORIZA TU LOOK CON UNA DIADEMA

Sin importar su forma, grosor, color o diseño, las diademas son un accesorio en tendencia; y una herramienta para destacar el cabello y crear creativos peinados. Para esta temporada, los diseñadores de Accessorize incorporan en sus propuestas, creativos estilos elaborados con tela, de lentejuela y metal; ideales para lucir en un look elegante o sencillo.