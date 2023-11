Factor de identidad

Thali Kleinfinger





Desde que Hamás irrumpió en territorio israelí el 7 de octubre se ha visto un aumento en el discurso y crímenes de odio usados comúnmente para denigrar o discriminar a un grupo, etnia, raza o género.

Estamos viendo un creciente número de expresiones de odio dirigidas principalmente hacia la comunidad judía. Sin embargo, es crucial destacar que los crímenes de odio contra la comunidad musulmana también han experimentado un aumento significativo, exacerbados tanto por el conflicto en curso como por el estigma asociado.

La ADL (Liga Antidifamación) registró en los EUA un total de 312 incidentes antisemitas entre el 7 y el 23 de octubre, 190 de los cuales estaban directamente relacionados con la guerra en Israel y Gaza. La ADL también rastreó las manifestaciones antiisraelíes desde el 7 de octubre y, al menos en 109 de estas se encontró un apoyo explícito o implícito fuerte a Hamas y/o violencia en contra de los judíos en Israel. También se ha visto un aumento de estos incidentes en Francia, Inglaterra, Alemania y América Latina donde, por ejemplo, el día 8 de noviembre el Mossad frustró un ataque terrorista en Brasil orquestado por una célula del grupo terrorista Hezbolá.

Lo que no se está tomando en consideración al hacer estos actos de violencia en contra de los judíos es que el hecho de ser judío no es equivalente a apoyar al Estado de Israel o en su caso a ser sionista; los judíos que viven fuera, y hasta dentro, de Israel no tienen las mismas inclinaciones políticas, religiosas o filosóficas, no podemos encasillar a todos los judíos solo por el hecho de que son judíos.

Por ejemplo, hace algunos meses en Israel se realizaron múltiples manifestaciones en contra de las reformas judiciales que quería llevar a cabo el primer ministro Netanyahu, por lo que su gobierno estuvo (y está) en la cuerda floja desde entonces, de ahí podemos concluir que ni dentro de Israel todos están a favor de su gobierno ni de sus medidas actuales…

Los judíos del mundo están viendo y viviendo un retroceso en la sensación antisemita del momento que recuerda a principios de los años cuarenta, en donde casas y negocios fueron vandalizados y marcados, y ahora se está viendo ese mismo comportamiento, por lo que, debemos de dar un paso atrás y comenzar a promover otro tipo de actitudes que encaminen a un lugar en donde podamos encontrar narrativas en común como un punto de partida inicial.