Fama / ¿Alguien sabe qué tanto karma malo atraes al quitarle el novio a una amiga? Esto dice Claudia Lizaldi al respecto

¿Alguien sabe qué tanto karma malo atraes al quitarle el novio a una amiga? ¿Se vale o no se vale hacer eso? Los interesados seguramente dirán que sí se vale o tal vez la ex pareja de Claudia Lizaldi se reúne con Ingrid Coronado solo para meditar o se juntan únicamente para rezar y eso lo hacen abrazados en la playa, por eso le pregunté a la bella conductora de “MasterChef Celebrity”, Claudia Lizaldi, si Ingrid Coronado, la nueva conductora de “Sale el Sol”, tuvo que ver con el rompimiento con su expareja, ya que ahora Ingrid es novia del ex novio de Claudia.

“Lo que yo conteste voy a quedar mal, él tenía un tema con mis hijos, me decía que yo les dedicaba demasiado tiempo. Lo que yo diga será usado en mi contra porque va a decir que estoy ardida, o quedo como mensa si no es como ardida y si les digo que Dios los bendiga, van a decir que estoy despechada.

“Yo le pregunté a los dos si se hicieron pareja antes de que él terminara conmigo y los dos me dijeron que no y yo quiero creerles. De todas maneras es un hecho que ellos están juntos”, concluyó Claudia Lizaldi.

Y tiene razón, es como el “cohetero”, si dices que sí, quedas mal y si dices que no, también quedas mal.

María José Suárez no perdonaría a Chito Villegas

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata me dijo: “Chito Villegas, conductor de Bandamax me drogó con burundanga que es escopolamina, es una droga que te quita la voluntad y aunque estás despierta no puedes defenderte pero no pierdes el sentido y con el tiempo resurgen los recuerdos”.

La actriz agregó que “esto ocurrió cuando muchos compañeros del Cea fuimos a una comida y me sentí mal, él me llevó a mi casa donde yo vivía sola y me violó, ¿qué enfermo tiene que estar alguien para hacer eso? Por eso lo denuncié en la Fiscalía porque mi pecho no es bodega y no es algo que yo provoqué pero me ha afectado a mí en lo personal y también a mi matrimonio”.

-¿Qué te dijo tu esposo, Mauricio Barcelata sobre el horror que viviste?

-Que nunca nadie más va a volver a tocarme y que nunca más debo de callarme, por eso decidí escupir la cac& que no es mía y levantar una denuncia y no hablé antes porque una tontamente piensa que nadie te va a creer.

-¿Y si Chito te pide perdón, quitarías la denuncia contra él?

-No lo perdonaría, porque no soy el Dalai Lama y esto no se va a quedar así, nunca más me van a volver a tocar ni a callarme, es mi vida y nadie tiene por qué hacer tanto daño con alevosía y ventaja.