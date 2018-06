Juego de palabras | Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos

A tiro de corcholata de las que, sobre todo el INE, se refocilan en llamar las mayores elecciones de la historia, sin aclarar que a partir de ahora todas las elecciones serán las mayores de la historia porque mexicanas y mexicanas seguimos siendo cariñosos y fértiles, y porque avanzamos hacia el ideal lógico y logístico de tener dos días de elecciones cada seis años…a tiro de corcholata, decía, a 48 horas del primero de julio, creo que todos debemos reflexionar sobre lo que tantas veces se ha dicho y que sigue pendiente: necesitamos superar el México de las polarizaciones, de las marchas y las protestas, algunas de ellas interminables y absurdas, y cambiarlo por un México de propuestas y compromisos. Basta ya de ser una sociedad dividida por rencores políticos, empeñada en destruir sus mejores instituciones.

Lo ideal sería que los mexicanos fuéramos a las urnas, y saliéramos de ellas, dispuestos a aceptar civilizadamente los resultados, y nos pongamos a trabajar por el país y su futuro, tratando de superar el desencanto por la política y los políticos, por la democracia y sus instituciones. Que no se diga que estábamos más a gusto cuando no había democracia, que extrañamos el despotismo ilustrado, la dictadura perfecta, la presidencia imperial. Porque sobran quienes estarían encantados de meterle reversa al calendario, al fin que no son tantos los años que han pasado.

( Aunque claro, tienen que tomar en cuenta lo que Demócrito, Dumas y Neruda advirtieron: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río; no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después; nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos).

Hay dos clases de mentiras: las viles mentiras y las encuestas

Es seguramente porque reconoce que hay mucho de cierto en lo que contiene la cabeza de descanso que el árbitro electoral prohíbe que, una semana antes de la elección, se publiquen encuestas sobre el lugar que ocupan los candidatos. Pero si no se trata simplemente de proteger la credulidad de votantes frívolos y se busca blindar la República, deberían obligar a quienes financian los sondeos a realizar y publicar encuestas, hasta el mero día de la elección, sobre la evaluación que hacen los ciudadanos de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas. Encuestas creíbles sobre estos organismos, y algunos otros que harían esta lista monótona, sí darían al elector información útil y usable para conferir su voto.

Buenos días. Buena suerte.

