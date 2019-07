La clave del Sol

Tania Avilés

Timo Pacheco presenta música llena de matices en “Estacional”

Timo Pacheco confesó estar redescubriendo la música, al permitirse componer e interpretar sus propios temas y dijo sentirse muy realizado. En entrevista el músico platicó de su nueva etapa como solista y de cómo se ha aventurado a experimentar y crear música llena de matices y donde da peso a las canciones, más que a los géneros musicales.

“Redescubrimiento es la palabra que describe como me siento, estoy por cumplir 25 años de que ando entre escenarios , giras, de hecho a los 14 años ya estaba tocando e 2 ó 3 garages, ya estaba dando ruido con la guitarra, a los 15 grabé mis primeros arreglos para Radio Machete, luego ya me incorporé a Salón Victoria , luego fundamos Los Victorios, he grabado equis cantidad de de discos, hemos estado en muchos festivales, y justo en esta etapa donde me permito componer y además interpretar mis propios temas, es donde estoy justo redescubriendo el término de realización ,me siento muy pleno, muy realizado, soy un cantautor más a favor de la canción que del género, en mi disco me he atrevido a experimentar con diferentes géneros”.

Con más de 20 años de hacer música en la escena del ska, el también integrante de de Los Victorios prepara “Estacional”, segunda placa de estudio en esta etapa solista.

“A través de la música he encontrado que es mi camino, y estoy con torta bajo el brazo, con disco nuevo, salió hace 6 meses, se llama estacional, ya lo pueden escuchar en las plataformas digitales, y es un disco que trae un poco de otoño, un poco del sol, un poco de de brisa, y un poco de tristeza, como somos , me he dado cuenta que inconscientemente tenemos la exigencia de ser lineales , de siempre estar felices, de siempre ser una garantía humana y eso es imposible, como personas somos cambiantes, somos ondulantes y como artistas somos 10 mil veces perores, somos a veces insoportables”.

El artista se dijo sorprendido con la respuesta que ha dado la gente a este nuevo trabajo, que cuenta con la colaboración de amigos y gente con mucho talento, a decir del músico.

“Afortunadamente ha tenido un recibimiento hermoso de la gente, a unos meses estamos por llegar a los 2 millones de reproducciones solamente en spotify, ha sido una sorpresa, no me lo esperaba, Estacional tiene la mano y el talento de gente que yo admiro muchísimo, empezando por el productor que es Manu Moreno, un ganador del grammy, que es uno de mis genios favoritos, está adrian Noroña que ha grabado a Aleks Syntek, grabó a Ray Conniff, y de ahí se vienen los músicos, Neto de Ganja, un icono del reggae, Juan Solo, Cuseb de Miro, el percusionista de Maldita Vecindad y así nos vamos sumando con gente del pop, del reggae, del ska, del rock”.

El artista también habló del poder que tiene la música y recordó un accidente que le sucedió hace varios años.

“Depositaría todo el poder en la fuerza de la música, en 2010 tuve una accidente en motocicleta donde quedé casi muerto, se me rompió la mitad del cuerpo, fue un evento muy fuerte, el doctor me dijo que nunca volvería a tocar la guitarra, y yo me quedé pensando y dije bueno si no puedo tocar con la izquierda, pues nadamas la cambio de lado y toco al revés no”.

También invitó a sus fans para escuchar en vivo Estacional en una próxima presentación en Coyoacán.

“Que me acompañen a celebrar el cuarto aniversario y presentación oficial de estacional el 31 de agosto en la Bipo Coyoacán, que va a ser un fiestota, el acceso empezará a las 8, unos amigos que se llaman Toloache empiezan en punto de las 9, yo arranco en punto de las 10 y a todos los que entren les vamos a regalar un sticker que traerá un código QR, con el que te vamos a regalar una canción inédita, es una canción muy atrevida y experimental, se llama tu lado oscuro”.

Finalmente habló del sencillo “Contigo”, un tema dedicado al amor de cuatro patas.

“Es el último sencillo de Estacional, se llama contigo, es una canción muy enamorada, esta rola me atrapa, es una canción llena de amor, pero de un amor muy perruno, se la escribí a uno de mis cachorritos, porque pasó por una situación muy fuerte, se rompió su mandíbula, y un año después tuvo una lesión en su ojo y le hicieron un trasplante de cornea, lo estuve cuidando, y se salvó, es una especia de agradecimiento a toda esa energía por alguien que amamos, en el video participa Erika Fernández, conductora de Fox Sports, Olivia Luna con sus cachorros, entre otros”.