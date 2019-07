La Crème de la Crème

A medio siglo del gran paso





Y de la gran frase. "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", dijo hoy hace 50 años, el astronauta Neil Armstrong cuando pisó el único satélite que tiene la Tierra es decir, desde La Luna. La pregunta es: y ahora, ¿vamos en sentido contrario?





¡Noooo!

A punto de estrenar su nueva película, Once Upon A Time in Hollywood, en la que comparte protagonismo con Leonardo Di Caprio, el actor Brad Pitt, da una pésima noticia: ¡que planea retirarse del cine!

"Cada vez hago menos papeles. Es el turno de los jóvenes. "Podría yo ser un dinosaurio y no saberlo todavía".

¡Arggh, ¡lo dinosaurio no le quita lo guapérrimo!, pero si así lo decide, ‘sabia virtud de conocer el tiempo’…

Mal y de malas

Pero esa triste noticia no es todo: la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles que el actual brote de ébola en República Democrática del Congo, es una "emergencia de salud pública de interés internacional" --denominación poco común que sólo se utiliza para las epidemias más graves.

"Es hora de que el mundo tome nota", dijo en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Pues ya estuvo que el ISSSTE e IMSS deberán alistar el dicoflenaco y paracetamol. ¡Buen trabajo tendrá el INM con la llegada de los migrantes africanos!





Goliza hacendaria

En otra parte del mundo, hacienda le embargó a Neymar la prima de renovación que le adeuda el Barcelona. La cosa es así: Neymar tiene una deuda pendiente con el fisco español, de 35 millones de euros. Cualquier pago que el Barcelona deberá afrontar con el jugador brasileño, acabará en el erario público.

Pues Ney parafraseará al Chapo Guzmán después de que le informaron que le espera ‘cadena perpetua+50 años’, que lacónico dijo: "Es lo más inhumano que he pasado en mi vida".

¿Así ambos?





La casita

Omar Vázquez Sánchez utiliza el sargazo para fabricar ladrillos que son igual de resistentes que los de adobe, según corroboró un estudio de la UNAM.

¡Qué bien! Ahora hasta se tendrá que sacar una nueva versión de La Casita, de Oscar Chávez. Con la venia del Caifán Mayor:

‘¿Que de dónde amigo vengo?

de una casita hecha de sargazo que tengo,

por allá en el pedregal

Es una casita apestosita, con macroalgas y calefacción central…’, y algo así.





Igualito

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reaccionó por primera vez a una acusación de conducta sexual inapropiada que se remonta a 18 años. Afirmó que ‘’no tiene ningún recuerdo del incidente’’.

O lo que es lo mismo, pudo haber contestado: ‘‘yo tengo otros datos’’…

Nueva arenga

Luego de los últimos hechos/declaraciones de Juanra Collado, Javidú, el primo incómodo, Feyo del Mazo, y Emi Lozoya, habrá que modificar la arenga de cuando Quique Peña era candidato a gober del Edomex: ‘’¡Enrique, bombón, te quiero en mi colchón!”

Ahora seguro es: “¡Enrique, bombón, te quiero en la prisión!"