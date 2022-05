La violencia invisibilizada 

Por Luisa Castillo Gavito





Me gustaría comenzar con dos escenarios. El primero, es acerca de la experiencia de un policía, el cual narra que, si eres hombre y denuncias que tu pareja te violó o te agredió, la reacción de las autoridades es reírse y hacer comentarios como “ojalá mi vieja se me pusiera al tiro”, “¿cómo tu mujer puede contra ti? ¿acaso eres maricón?”, entre otras frases despectivas. El segundo, es sobre un comentario de Amber Heard hacia Johnny Depp, mi intención no es tomar postura sobre el juicio que se está realizando, pero me gustaría destacar una frase que llamó mi atención; “dile al mundo Johnny, diles: yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica. Y mira cuántas personas creen o están de tu lado" (BBC, 2022). A pesar de que aparentan ser situaciones aisladas, tienen algo en común: La falta de credibilidad de la sociedad ante las violencias.

La violencia es un problema que nos compete a todxs como sociedad, sin importar el género y otras características. Por ejemplo, los hombres, aunque en menor medida, también pueden sufrir de acoso, agresión y/o violencia (física, psicológica, emocional) y deberían poder denunciarlo. No obstante, la denuncia de este tipo de casos no es tan frecuente en países como México, ya que en parte esto se debe a las construcciones sociales de lo que la sociedad cree que debe ser un hombre. En tales circunstancias ellos no pueden ser vulnerables, son los proveedores y no pueden ser agredidos. Por lo que, denunciar violencia siendo hombres es tomado como el acto menos varonil y masculino.

Por otro lado, como menciona Karina Martínez (2022), es necesario comprender que el poder físico, económico, psicológico – emocional no son recursos que debemos de ocupar para violentar a un tercero, sino lo contrario la empatía, el respeto, y el sentido de humanidad.

Tres esferas que se deben de transformar para ver un cambio: 1) Las autoridades, ya que su deber es cumplir con levantar las denuncias, investigar y dictar sentencia sin juzgar quién es la víctima o el victimario; 2) Crear redes de apoyo, atención médica y psicológica especializada en post trauma; y 3) Cambio social que se dará por medio de la educación desde la infancia para que aprendan los valores de respeto y empatía hacia ellxs mismxs y con aquellas personas que les rodean.

En conclusión, todas las personas pueden sufrir violencia, pero cada una de ellas tiene características e impactos distintos. Por lo que, para que realmente exista paz en un país es importante analizar dichas características e impactos; así como buscar que todas las personas nos veamos como iguales; y aceptemos y pongamos en práctica los derechos para todxs.