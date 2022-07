La Voz de la IP | Por un México sin corrupción

José Medina Mora

Presidente Nacional de Coparmex





La corrupción, es uno de los principales problemas de nuestro país. Y se ha incrementado porque hemos dejado de ver el bien común para favorecer el bien personal.

En Coparmex tenemos claro, que para que se dé un acto de corrupción deben participar un funcionario y un ciudadano o un empresario y, por tanto, las empresas tenemos la responsabilidad de conocer y asumir compromisos ante la dimensión del problema que enfrentamos.

Como parte de este compromiso, trabajamos en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la Encuesta sobre la corrupción en el Sector Privado aplicada a 2471 socios Coparmex de todo el país, contemplando también la actualización del indicador #MXSinCorrupción de #DataCoparmex.

Entre los principales resultados de la Encuesta, tenemos que 4 de cada 10 empresarios han sido víctimas de corrupción en este año, el porcentaje más alto desde la primera medición de #MXSinCorrupción (2018).

Además, los sectores de servicios de apoyo a negocios, manejo de residuos y construcción fueron quienes revelaron mayor experiencia de corrupción con 57.9% y 55.7% respectivamente.

Sobre los niveles de gobierno en que se experimenta este problema, el mayor porcentaje indicó que es en gobiernos estatales, seguido por los municipales y el federal.

El tamaño de empresas también es importante para dimensionar los tipos y efectos de la corrupción, siendo empresas grandes las que reportan mayor ocurrencia de corrupción con 46.2%, seguidas de las empresas medianas, pequeñas y micro.

Además, alrededor del 75% de encuestados dijo que no denunció el acto de corrupción; y de quienes lo hicieron, solo 5% respondió que se resolvió su caso. La mayoría de ellos considera que denunciar no sirve de mucho, seguido por quienes no denuncian porque temen represalias.

Otro aspecto relevante que se revisó fue la integridad empresarial, donde 7 de cada 10 empresarios dijo que en sus empresas existen códigos de ética, y 4 de cada 10 cuentan con procesos de auditoría interna, políticas anticorrupción, antilavado de dinero y sistemas de denuncia y sanciones.

A pesar de que esta información nos indica la gravedad del problema de corrupción en el sector privado, y en la relación de éste con el sector público, nos otorga múltiples oportunidades para atacar el problema desde las empresas.

Tenemos el desafío de apoyar a empresas de todos tamaños a romper las cadenas de la corrupción, fortaleciendo las prácticas de integridad, así como la cultura de denuncia, pero, sobre todo, aplicando y respetando las leyes en todo momento.

México no está́ condenado a ser un país corrupto, México necesita voluntad para tener un verdadero Estado de Derecho, donde todos respetemos la ley.

Desde Coparmex, mantenemos el compromiso de seguir con la lucha anticorrupción desde las empresas, y de colaborar con los demás sectores para que juntos podamos resolver este problema.

Hacemos un llamado a hacer un frente común contra la corrupción por medio de tres acciones: no cometer actos de corrupción, no permitirlos y denunciar cuando sabemos que se presentan. #OpiniónCoparmex

¡Juntos por un México sin corrupción!