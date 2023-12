La voz de la IP | Retos del proceso electoral

Revisar el cumplimiento de la ley electoral: Es fundamental vigilar desde la ciudadanía y las instituciones que no se viole la legislación electoral que tantos años ha costado y que es la base del orden y la imparcialidad del proceso. Ahora estamos en precampañas y no deben existir actos de campaña hasta el mes de marzo, por lo que las instituciones electorales deberán sancionar a quienes así lo hagan y nosotros como ciudadanos debemos estar atentos y denunciar cuando veamos actos que no sean internos de los partidos. Tampoco quienes están en posiciones de poder en el servicio público deben interferir en el proceso. Nadie debe estar por encima de la ley electoral, y ahora que ya se percibe cierta desatención de la ley por parte de distintos partidos políticos, debemos recuperar su estricto cumplimiento.