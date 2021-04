Los nudos del Canal de Suez

Introducción

Vaya semana que pasamos por el bloqueo en el Canal de Suez. El nombre del buque Ever Given se hizo famoso al igual que el nombre de la naviera Evergreen. En esta ocasión los nudos no se refieren a la velocidad sino al estrangulamiento que vivió este canal. Después de grandes esfuerzos por hacerlo desencallar, se dragaron 30 mil metros cúbicos de arena, se utilizaron 11 remolcadores portuarios y dos remolcadores marítimos, la luna llena permitió que la marea subiera y finalmente se logró el arrastre desde la popa y luego desde la proa. Lo anterior permitió que pudiera reflotar y así continuar su rumbo y el de las otras 437 embarcaciones que estaban en espera para transitar.

Antecedentes

El Canal de Suez fue inaugurado en 1869 después de haber requerido 10 años y 1.5 millones de trabajadores para construirlo. Se encuentra en Egipto y une al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Tiene una longitud de 193 kms y es el principal paso marítimo de mercancías como: petróleo, granos, cereales, cemento, ganado y autos entre los mercados asiáticos y europeos. El ahorro en tiempo es de 7 a 15 días y en distancia es de aproximadamente 9 mil kms. Actualmente transmitan por allí unos 19 mil buques con unos 55 mil contenedores de carga. Lo anterior permite a Egipto tener ingresos por este concepto y así amortiguar no sólo la afectación de la pandemia sino el desplome del sector turístico que se ha visto afectado durante los últimos 10 años en más del 70%.

Características del Ever Given

Este tipo de buque es un portacontenedor que es el más grande del mundo, con 400 metros de eslora (longitud) y 200 metros de manga (ancho) por lo que es utilizado para más de la mitad del comercio marítimo. Tiene una capacidad de hasta 20 mil contenedores con una carga máxima de 200 mil toneladas. Además, es un buque automatizado, que utiliza al gas natural licuado (GNL) como combustible no contaminante y es considerado ser de última generación.

El Ever Given pertenece a la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha pero es operado por la naviera taiwanesa Evergreen Marine. La bandera con la que está registrado es de Panamá y la tripulación es de India.





Impacto geoestratégico

Dada la ubicación geográfica que este canal tiene, es que tiene su afectación es geoestratégica. Es decir, el sector energético es un tema de seguridad internacional por el abastecimiento del petróleo y el gas licuado. Más de dos millones de barriles de petróleo al día provenientes del Golfo Pérsico hacia Europa son transitados por esa vía. Por lo que el precio internacional tuvo fluctuaciones durante esos días de incertidumbre. El año pasado transitaron 5, 163 petroleros representando el 9% del petróleo mundial que es transportado por vía marítima y el 8% del gas licuado.

Implicaciones

El 12% del comercio mundial transita por el Suez por lo que esta situación afectó: i) las cadenas de suministro, ii) el alza de precios del petróleo, iii) la congestión de los puertos destino, iv) los costos variables por el retraso que esto ocasionó, v) casi 10 mil millones de dólares por día, vi) de 3 a 6 días para descongestionar la zona y vii) mayor desequilibrio en el uso de contenedores. Desde el año pasado ha habido un déficit en los contenedores debido a la gran demanda que hay alrededor del mundo por el aumento el consumo de mercancías requeridas en tiempos de pandemia. El tiempo de espera para tener un nuevo contenedor en China es de 4 meses.

Se dice que este caso pudiera tener un costo al comercio mundial del 1.4% o tal vez hasta más ya que aún no se han terminado de cuantificar los daños en mercancías perecederas. Se tendrá que analizar el incumplimiento de los contratos involucrados, dependiendo del INCOTERM utilizado en el Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías y el tipo de seguro contratado, para que los diferentes actores clave (exportadores, importadores, navieras, transportistas, entre otros) resuelvan las controversias legales después de definir la responsabilidad y sobre esa información, determinar la reparación del daño. Todo esto sin considerar a los buques que decidieron tomar la ruta del Cabo de Buena Esperanza, lo que su trayecto se prolongaría hasta dos semanas más y elevaría sus costos de combustible. (Para más detalle, se puede consultar la entrevista que di para Mundo Ejecutivo TV en el minuto 28:14 en: https://mundoejecutivotv.mx/video/20210327/y-en-otras-noticias-lopez-obrador-envia-iniciativa-para-modificar-ley-de-hidrocarburos/ )

Conclusiones

La globalización de la producción tiene sus claroscuros. Los procesos productivos se fueron fragmentando para ser más eficientes y reducir costos. Hoy, vale la pena abrir el debate sobre hasta dónde hay que continuar con las mismas teorías del comercio internacional. Merece la pena desembarcar las ideas obsoletas y girar el timón hacia un puerto distinto.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter y Linkedin: @AribelContreras

Facebook / Instagram: aribeldiplomatique