¡Mamá quiero ser YouTuber!

Por mi trabajo, he tenido la oportunidad de escuchar la opinión de las nuevas generaciones acerca de sus aspiraciones laborales, las cuales las eligen porque creen que son “fáciles”, y que les permiten ser famosos, ricos y así alcanzar el éxito.

Según Remitly (2023) en su estudio The World’s Dream Job, la respuesta más popular de los jóvenes en México es que quieren ser YouTuber, la siguiente es ser influencer. Esto se debe a la adulación y el sentido de recompensa financiera que vienen con millones de vistas y seguidores. No obstante, no son conscientes de que es difícil sobresalir.

El ser YouTuber o influencer no es una carrera sencilla, ya que requiere de varias horas para planear, crear y editar contenido; hablar de temas del interés común pero que tenga calidad y veracidad en la información; y ser figuras públicas expuestas a la crítica constante.

Además, no estamos siendo capaces de concientizar a las nuevas generaciones que es necesaria la diversidad profesional como ingenieros, profesores, doctores, etc., para poder responder a los retos del siglo XXI y construir paz. México es #28 de los países menos pacíficos del globo según el Índice de Paz Global (IEP 2023). Para mejorar esto es necesario, en parte, tener un alto nivel de capital humano, el cual se relaciona con la educación, la variedad de trabajos y el desarrollo de nuevos conocimientos.

Otro trabajo que últimamente ha sido mencionada entre los jóvenes y que es alarmante, es ser narco o buchona. La razón principal es que creen obtener dinero de inmediato, fácil, sin estudios y sin esfuerzos. Parte de esto, ha surgido por las películas y series que fomentan la cultura de narcotráfico, misma que es diruptora de paz por la violencia ejercida para tener control de sus territorios y negocios ilícitos. Por lo que, es necesario mostrarles las consecuencias personales y nacionales de esto, así como enseñarles que la clave para tener una economía duradera se encuentra en la economía de paz, basada en la cooperación, el respeto de los derechos de los demás, la cohesión social (no violencia entre grupos sociales), bajos niveles de corrupción, la creación de oportunidades, y más (IEP 2023).

En conclusión, nuestros jóvenes deben de ser capaces de elegir su futuro conscientes e informados. Así que, la responsabilidad de los hogares y escuelas mexicanas es mostrarles el valor del esfuerzo; medir las consecuencias de sus actos a nivel personal y colectivo; formar personas con criterio que propongan y ejecuten acciones para el bien común; y con tolerancia a la frustración. Ya que, al final, el verdadero éxito es ser una mejor versión de ti siendo consciente que eres parte de un todo.