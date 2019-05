Operación Libertad no es Golpe de Estado

Ante los sucesos acontecidos durante las últimas 48 horas, el mundo no ha dejado de mirar a Venezuela con la esperanza que se reestablezca no el orden, sino el respeto a su Constitución la cual ha sido violada por Nicolás Maduro.

Definición.- Primero definiré lo que no es un golpe de Estado. No es una revolución ni una guerra civil, como tampoco lo es una revuelta, un motín o una rebelión, ya que tienen matices y objetivos diferentes. Dicho lo anterior, ahora sí procedo a dar una definición sobre este concepto.

“Un golpe de Estado constituye una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional ya que atenta contra las reglamentaciones legales de llegada y permanencia en el poder.”

Nicolás Maduro se reeligió con elecciones fraudulentas el 20 de mayo del 2018 y asumió su siguiente mandato de manera ilegal el pasado 10 de enero. Por lo anterior, es que al no ser un gobierno apegado a la ley, no se puede hablar de un golpe de Estado ya que no se cumplen los requisitos de falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional. Es decir, el gobierno de Maduro no es un gobierno legítimo ni democrático, por lo tanto, no se puede dar un golpe a un Estado que carece de validez ya que no tiene apego al estado de derecho. Lo que sí se podría decir es que la Operación Libertad es la expresión de su sociedad civil, pero también un levantamiento militar de algunos sectores para eliminar la dictadura por ser producto de elecciones ilegales.

HISTORIA

Este país sudamericano tiene larga historia en cuestión de dictaduras. Si analizamos del siglo XX a la fecha, comenzaremos con el dictador Juan Vicente Gómez que se mantuvo en el poder -a través de la violencia y la represión- de 1908 a 1935. Posteriormente hubo otro dictador de 1952 a 1958 con Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Gracias a Rómulo Betancourt (dos veces presidente) se estableció una nueva constitución en el año 1961 donde se destacó el no reconocimiento de cualquier gobierno de dictadura establecido en cualquier parte del mundo.

En 1976 se nacionalizó el petróleo para supuestamente impulsar el desarrollo económico en el país pero debido a la baja de los precios internacionales del barril, Venezuela vivió una crisis económica. Para el año de 1992 apareció Hugo Chávez en la escena política al intentar dar un golpe de Estado pero no lo logró. Por lo que se postuló a la presidencia y ganó en el año de 1998 en una situación (similar a la de México) de hartazgo por la mala distribución de la riqueza, enfocándose en los pobres, y cobijándose en Simón Bolívar (aquí en México, el gobierno se cobija con: Juárez, Zapata, y Cárdenas). Para 2009, Chávez manipuló el entorno político y social, para lograr en el ámbito legal un referéndum constitucional para reelegirse sin limitante alguna.

CHAVISMO

Este movimiento surge justamente con la llegada de Chávez al poder y con la implementación de una dictadura a través del desmantelamiento de las instituciones democráticas, con una infraestructura colapsada, con una economía en ruinas, y con una fractura a la Constitución al empujar el referéndum para permitir la reelección y al dar un rango constitucional a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

MADURISMO

Resultó peor que Chávez ya que ha llevado al país a un colapso económico al borde de tener una hiperinflación de 10 millones porcentuales y social ya que la gente padece de desnutrición, carece de alimentos y medicinas, así como de servicios básicos. Al día de hoy, la GNB está a la merced del presidente, no al servicio del pueblo ya que siguen disparando en contra de los manifestantes.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

La comunidad internacional condena enérgicamente la violación de los derechos humanos a los venezolanos a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los países se han dividido en tres grupos: i) los que apoyan a Maduro, ii) los que apoyan la voluntad del pueblo venezolano para convocar a elecciones libres y transparentes y iii) lo que se autonombran como “neutrales” donde por conveniencia e intereses personales, los gobernantes de dichos países no se pronuncian a favor ni en contra para evitar el conflicto mediático y así no quedar mal con Maduro (interprétese que se presume alianza política AMLO-Chávez y ahora AMLO-Maduro para financiar la campaña del tabasqueño en México durante 18 años).

REFLEXIONES

Como lo he venido diciendo… Venezuela es el epicentro de la Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia.

Si estos dos países no intervinieran, pudiera ser una mejor plataforma política para Juan Guaidó.

“No puede haber un golpe contra una dictadura surgida de un golpe contra la Constitución.”

Juan Guaidó, Presidente reconocido por el pueblo de Venezuela

