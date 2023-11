Hace unas semanas se dio el lanzamiento de una iniciativa llamada “Por Nuestro Campo”, conformada por un grupo de personas y organizaciones del sector agropecuario y pesquero preocupadas por el futuro del campo mexicano.

Esta iniciativa representa un llamado, sí enérgico, pero responsable, propositivo y legítimo; sin ningún color o partido político; lo que busca es que realmente se dimensione la importancia del campo mexicano y de aquellos que nos alimentan y nos visten. Es un llamado a las autoridades; al Ejecutivo Federal; a las y los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores; a las y los gobernadores de los Estados; a las y los funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno, y un llamado a la población en general, para que se revalorice la importancia que deben tener, las y los productores del campo y del mar mexicanos; de quienes laboran en ellos; de quienes garantizan el abasto de alimentos de calidad, sanos e inocuos para toda la población y aun más, ya que también exportamos una gran cantidad de productos a otros paises.

El campo es la base de la alimentación y de la vida. Sin campo, simplemente no hay futuro; producir alimentos siempre ha sido de alto riesgo, pero, a las dificultades de siempre, se han sumado nuevas amenazas como el cambio climático, la inseguridad, y una serie de decisiones desinformadas, que nos hacen retroceder en materia de productividad, en lugar de avanzar.

En un país con grandes riquezas, todavía 30 millones de mexicanos pasan hambre todos los días; no obstante, existe un gran potencial para incrementar la producción de alimentos en nuestro país y dar de comer a todo México, pero, para lograrlo, se tiene que escuchar la voz de quienes dedicamos nuestras vidas a él; se requiere de una política pública con visión de mediano y largo plazo, y que las decisiones para el campo se tomen escuchando al campo.

Lo que se pide en esta Iniciativa, es que los productores y las organizaciones sean escuchadas: que se constituya un Comité para Políticas Agropecuarias; se pide apoyo en financiamiento, comercialización y seguros, para competir en igualdad de condiciones con productores de otros países, principalmente de nuestros socios comerciales. Es fundamental que se realice inversión en infraestructura de agua e innovación; es primordial modernizar el campo y hacerlo más productivo y sustentable; es necesario y urgente detener decisiones perjudiciales, sin fundamentos técnicos/científicos y también que se pueda garantizar la seguridad, para trabajar sin temor en el campo, ya esto también está afectando el desarrollo del sector de manera muy importante.

Esta iniciativa ha tenido un gran éxito; cada vez más productores y sus organizaciones, así como del sector privado y del público en general se han venido sumando, convencidos de que es importante que se voltee a ver al campo mexicano y realmente se atiendan las diferentes necesidades que tienen las y los productores de todos los tamaños, sean pequeños, medianos o grandes y que ello permita dar certidumbre a la producción y al abasto de alimentos para toda la población.

Se ha distinguido esta Iniciativa también con una campaña en donde se señala que “Sin campo no hay comida”, “Sin campo no hay tacos”, “Sin campo no hay quesadillas”, “Sin campo no hay carne”; no hay huevos, no hay pozole, no hay leche; no hay cerveza, no hay tequila, no hay tortas, no hay ensaladas, etc. La realidad es que no hemos visualizado que pasaría sin el campo, y sin las y los productores, que hacen producir la tierra; aquellos que nos alimentan día a día.

Como Consejo Nacional Agropecuario nos hemos sumado a este esfuerzo; a esta Iniciativa, convencidos de que el campo, el sector agroalimentario, y las y los productores de alimentos deben estar en la agenda prioritaria de Gobierno, como un tema de seguridad nacional.

Sumémonos a esta iniciativa; hagámoslo “Por nuestro Campo; hagámoslo “Por nuestro México”.

Ing. Luis Fernando Haro Encinas

Director General

Consejo Nacional Agropecuario