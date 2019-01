No, no hablamos esta vez de la hermosa capital italiana; me refiero a la película dramática, producción mexicana del pasado año 2018 dirigida, escrita, cofotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón, bajo el protagonismo de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, y varios debutantes: Nancy García García, Marco Graf y Daniela Demesa. Se trata de un ambiente de principios de la década de los 70´s, a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México, en la que narra la vida de una familia de clase media y Cleo, su trabajadora doméstica, es decir que Alfonso basó su excelso guion en sus propios recuerdos de la infancia y en Liboria –su nana-, quien en mucho contribuyó a su crianza e incluso le dedicó el filme.







La película salió a la luz en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, y en su debut comenzaron los éxitos al conquistar el León de Oro… Y así, bajo el orgullo del talentoso director mexicano, seguimos! Además de haber sido seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la edición 91 de los Premios Óscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma nada más a las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor guion de película, Mejor diseño de sonido, Mejor mezcla de sonido, Mejor cinematografía, Mejor actriz y Mejor actriz de reparto, con lo que se convierte en la quinta película en lograr una nominación simultanea al Óscar en la categoría principal y de habla no inglesa desde Amour en 2012, y es la segunda película de habla no inglesa con mas nominaciones al Óscar desde El Tigre y el Dragon en 2000, misma que también obtuvo 10 nominaciones… el primer film en español -primera película mexicana-, en competir por el Óscar a la mejor película.

Y ya entrando al tema, no solo es lo que las nominaciones representan: los nombres de nuestros compatriotas, aplausos en todo el mundo en este planta tan complicado, sueños hechos realidad, entrevistas y portadas de la prensa internacional, alfombras rojas… más allá de todo este glamour, se trata de una historia narrada desde el corazón, la búsqueda de una sociedad más justa que desde el pasado en muchas cosas da razón al futuro, a este presente que décadas atrás fue futuro perfectamente plasmado por Cuarón…

Hace algunos meses antes, ignorando aun el éxito que sería Roma, a pregunta expresa Cuarón expuso razones sobre su filme: “Toda una clase media o una gran parte de la clase media y las clases altas dependen mucho de las trabajadoras domésticas y, sin embargo, el trato que se les da es realmente injusto… a los mexicanos nos gusta decir que nuestro país no es racista, sino clasista, como si eso fuera mejor y, no es cierto, México es racista y muy clasista, aunque al mexicano le cuesta mucho trabajo aceptar eso… Apuntamos el dedo hacia las injusticias y lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo con los migrantes; sin embargo, estamos apuntando el dedo con la intensidad, con la misma intensidad de cómo México trata a los migrantes cruzando hacia nuestras fronteras…”.

Lo cierto es que la cinta nos deja ver la grandeza del medio cinematográfico con la habilidad del director para transmitir emociones, casi de igual manera a lo que esta generación experimenta realmente: convertir una regresión de la infancia en una crónica intensa y sobrevaluada luego de una intensa manera de vivir... “La vida es una Gran Tipa!!!”

Y así las cosas, los logros de Alfonso Cuarón y de sus colegas cineastas de estos nuevos tiempos nos hacen sentir el privilegio de compartir este nacionalismo que tanta falta nos hace. Tan solo imaginar tanto talento y estas satisfacciones en algunos más de los sectores de nuestra sociedad, nos llevarían a ser un país definitivamente diferente… y así nos lo demuestran. ¡Sí se puede!!!

Noticias como estas, necesitamos. En pos de un nuevo México, vamos pues!!!

¡Muchas Felicidades a Cuarón, a Roma, a sus actores, al equipo y a este México de ayer, de hoy de de todos los tiempos que han de ser mejores!

Lo dicho, pronta a cumplir 57 con todo y todo, la vida es una Gran Tipa!!!

gamogui@hotmail.com