Senadora Ana Lilia Rivera propone reestructurar la ONU

Muy activa se le vio en Estados Unidos a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera quien aseguró que es indispensable restructurar el Sistema de Naciones Unidas y fortalecer el derecho internacional, para que se apliquen de manera eficaz en la solución pacífica de los conflictos entre naciones, la promoción de la paz mundial y la cooperación en asuntos de seguridad. La senadora de Morena participó en la Audiencia Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, donde alrededor de 300 representantes de diferentes países abordaron el tema “Poner fin a los conflictos: recetas para un futuro pacífico”, una iniciativa conjunta de la Unión Interparlamentaria (UIP) y el presidente de la Asamblea General de la ONU. Dicho encuentro se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York. Ahí, Ana Lilia Rivera advirtió que optar por la fuerza por encima del marco jurídico internacional para dirimir controversias sólo conduce a un escenario global de inestabilidad, injusticia y conflicto.





NO CONOZCO A FRANCISCO CIENFUEGOS: MANLIO FABIO BELTRONES

Manlio Fabio Beltrones salió al paso de los señalamientos que ligan a su suplente en el Senado de manera muy sencilla pero contundente: "Yo no conozco a Francisco Cienfuegos". El exgobernador de Sonora aseguró que aún desconoce quién lo acompaña en la fórmula al Senado de la República y expresó que Cienfuegos ha salido a defenderse de las acusaciones en su contra luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que abrió una investigación en contra del exdiputado quien es señalado por supuesto manejo irregular de recursos. Recordemos que el jueves, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declaró que buscan ganar el Senado a Manlio Fabio Beltrones para deshacerse del mayor ‘dinosaurio’ de la vieja política en México. El candidato de MC acusó que Francisco Cienfuegos, suplente de Beltrones, es el “jefe de la mafia política del PRIAN en Nuevo León”. Además "fue detectado por la UIF por hacer operaciones en el extranjero por mil 45 millones de pesos en 16 paraísos fiscales".

AMLO DESESTIMA CAMPAÑAS EN SU CONTRA

En la última etapa de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue muy confiado y fuerte, porque cuenta con una amplia aceptación por parte de la ciudadanía y por ello las campañas en su contra parecen no preocuparle. Ayer el mandatario afirmó que reportajes como el que se acusa de que su campaña presidencial de 2006 estuvo financiada por el narcotráfico, así como de campañas en redes sociales en su contra bajo el hashtag “#Narcopresidente” no tienen ningún efecto y “no hacen mella” porque su gobierno tiene autoridad moral y tiene el respaldo del pueblo. Señaló que la mentira es reaccionaria y la verdad es revolucionaria. “La gente está muy contenta y pueden Claudio X González, Salinas de Gortari y Calderón, Fox, García Luna y sus vínculos con la DEA y con otras dependencias de gobiernos extranjeros y con la internacional de derecha que existe, utilizar medios electrónicos, destinar miles de millones de dólares a comprar `bots´ hasta en Holanda, para poner el mensaje “López Obrador Presidente Narco”, todo, todo eso no hace nada, no hacen mella.

XÓCHITL GÁLVEZ EN ESPAÑA ASEGURA QUE FELIPE CALDERÓN NO LE DA CONSEJOS

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, tuvo un inicio de semana muy agetreado en Madrid, España, donde tuvo reuniones con diversos sectores. La senadora con licencia aprovechó para aclarar que el ex presidente Felipe Calderón no le da consejos y admitió que “no tengo mala relación con él", luego de que éste publicara en sus redes sociales una foto que se hizo con la aspirante a presidencia durante su visita a la capital de España.





Ayer se reunió con empresarios españoles y latinoamericanos en una comida organizada por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). Ahí destacó que con España nos unen muchísimas cosas en materia comercial. España, agregó, es el principal socio de México en la Unión Europea. Compartimos idiomas, cultura, tenemos tantas cosas en común, como para estar pelando. “El mensaje que traigo es un mensaje de unión”. Si bien la visita de Xóchitl a Madrid fue breve, esta fue muy intensa pues se reunió con simpatizantes en el restaurante Las Mañanitas, tuvo entrevistas con algunos de los principales medios de comunicación españoles, el citado encuentro empresarial y una reunión con la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el conservador Mario Vargas Llosa y este martes arribará a México para continuar con su agenda política.

EDUARDO RAMÍREZ CIERRA PRECAMPAÑA ARROPADO POR MILES DE SIMPATIZANTES

Con el respaldo de miles de simpatizantes el candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, cerró su precampaña en Tapachula, donde aseguró que ya viene la nueva era para Chiapas, con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de Claudia Sheinbaum. El senador con licencia destacó que Chiapas convoca a trabajar a favor de su bienestar, por lo que agradeció a la ciudadanía por sumarse a la construcción de una nueva era. En esta etapa, lo que distinguió al Jaguar fueron sus reiterados llamados a la unidad de los militantes de Morena y ala no confrontación con los adversarios para lograr acuerdos. Al referirse a su amigo Pío López Obrador, quien estuvo presente en el cierre de precampaña, le pidió ser portavoz del cariño del pueblo de Chiapas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo que las y los chiapanecos lo llevarán en el corazón y cuidarán de él en el estado y que en su lugar quedará una gran mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El senador con licencia recorrió los municipios de Huitiupán, Simojovel, El Bosque, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Ocotepec, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Berriozábal, Ocozocoautla, Pijijiapan, Huixtla, Cacahoatán y Tapachula, donde en todo momento pidió unidad pues sabe que este es uno de los elementos fundamentales que le permitirá ganar la gubernatura en junio. No lo perderemos de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR PARTICIPARÁ EN LA JORNADA NACIONAL PARA DAR A CONOCER REFORMAS DE AMLO

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar intensifica sus actividades, pues se alista para recorrer el país a fin de encabezar una jornada nacional de información y análisis de las iniciativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto el ex líder de Morena, además de acompañar a Claudia Sheinbaum a su gira por Sinaloa, estuvo en Ecatepec con la comunidad evangélica y más de 200 pastores y apóstoles del Edomex que escucharon la visión de país que propone Claudia Sheinbaum. Ahí Ramírez Cuéllar resaltó la importancia de fortalecer los principios de libertad, justicia y bienestar de quienes más lo necesitan.

IGNACIO MIER ASEGURA QUE LOS FONDOS PARA REFORMA DE PENSIONES SALDRÁN DE LOS AHORROS POR LA REDUCCIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco ya está listo para iniciar con la negociación que permita la aprobación de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, pero por lo pronto ya comenzó a responder la pregunta que se ha hecho respecto a dónde saldrán los recursos para que la reforma de pensiones sea viable. En este sentido, el legislador aseguró que la implementación de esta propuesta es posible con la reducción de dependencias y órganos autónomos que han resultado onerosos y poco eficientes en el país. Sin embargo, Mier Velazco, reconoció que actualmente no hay un fondo que garantice que los trabajadores, sujetos a la reforma del 97 que están afiliados al Instituto del Seguro Social (IMSS), y los inscritos en 2007 por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puedan tener una pensión. Por lo que expuso, la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal señala la creación de “un fondo semilla”, de al menos 64 mil 800 millones de pesos, la cual va a ser el punto de arranque para garantizarles a los trabajadores que se incorporaron a las actividades laborales en 1997 y que están a punto de cumplir 30 años, su derecho a un retiro digno. Mier Velazco acotó que la constitución del fondo, “va a permitir ir fortaleciendo los recursos fiscales que se liberen también de otras dependencias que son onerosas para el pueblo de México y que están duplicando funciones”. Porque una parte importante de esta iniciativa, aseveró, tiene que ver con la extinción de organismos constitucionalmente autónomos y que le cuestan a México 6 mil millones de pesos, dichos entes “han demostrado que no garantizan el cumplimiento por el cual fueron aprobados”.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE ABOLIR "SENTENCIA DE MUERTE" DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera sigue dando muestra de que es uno de los legisladores más productivos de la 65 Legislatura del Senado, pues muchas de las propuestas que ha presentado ya se han aprobado por el Pleno. En esta ocasión el senador presentó una iniciativa de ley para derogar del Código Civil Federal la figura de “sentencia de muerte”, que data de hace 96 años en el país. Al argumentar su proyecto que deroga el artículo 128 del Código Civil Federal, Mancera aseguró que la derogación representa un avance en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, ya que mantenerlo vigente atenta contra el derecho a la vida, considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano fundamental, esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Asimismo, contraviene normativas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a la vida como inherente a la persona humana, protegido por la ley y prohibiendo la privación arbitraria de la vida.

CLAUDIA SHEINBAUM, EN SINALOA ANUNCIA QUE PRESENTARÁ PLAN DE GOBIERNO EN MARZO

Muy activa estuvo el fin de semana la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum quien estuvo de visita en Sinaloa donde anunció que su Proyecto de Nación, será presentado el próximo 1 de marzo, durante su arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Adelantó que este, está conformado por propuestas propias, las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador y opiniones de la sociedad civil, derivadas de los Diálogos por la Transformación. “Lo que quiero es comprometerme con distintas obras y proyectos en diferentes entidades de la República. Vamos a presentar los puntos que incluyen los 20 puntos que presentó el presidente, que reforzamos con algunas propuestas que hemos hecho previamente y propuestas de infraestructura”, anunció.

EN SINALOA, ESTRUCTURA DEL PAS INDISPENSABLE PARA EL FRENTE OPOSITOR

En Sinaloa, como en otras partes del país se han empezado a registrar los aspirantes a ocupar un escaño en el Senado de la República, hasta ahora hay tres que acaparan la atención: la de Movimiento Ciudadano que encabeza Fernanda Rivera, exdiputada local del PRI de la ciudad de los Mochis. Por MORENA PVEM Y PT está la senadora Imelda Castro y Enrique Inzunza, secretario general de Gobierno. Mientras que por el PRI PAN PRD PAS la diputada federal Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz, ya también se registraron. A pesar de que las elecciones serán muy competidas, lo que llama la atención es que algunos de los aspirantes son poco conocidos entre la población, lo que saben bien las dirigencias, es por eso que, en el caso del frente opositor, el Partido Sinaloense, que encabeza Héctor Melesio Cuén Ojeda juega un papel preponderante. Y es que en el Estado sólo dos partidos tienen la posibilidad de mover a la población para que acuda a las urnas en junio próximo, me refiero al Partido Sinaloense que tienen amplia estructura y Morena por el peso de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, en el caso de Movimiento Ciudadano la exdiputada del PRI tiene aliados en los Mochis, lo que puede jugar a favor de ella y debilitar las otras fórmulas. Pero, en el caso del PRI PAN PRD, como ya mencioné el único que les puede ayudar es el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuén, así de claras las cosas, si quieren ganar – por lo pronto atentos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz