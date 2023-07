Una marcha LGBTI+ dividida

Por Diego Loyola





Es momento de hablar de la marcha de este 2023 en CDMX, la cual se vivió muy distinta, pues hubo una población LGBT muy apática aún con miles de personas que, lamentablemente en su momento no llegaban hasta el Zócalo, sino simplemente concretaban su caminar hasta la altura de Bellas Artes.





Es importante mencionar que una vez más esta marcha se encontró dividida con tres comités y dos escenarios, y aunque el Comité de la Marcha de la Ciudad de México este año no convocó alegóricos de ninguna marca ni de nada, su objetivo de marcha fue caminar y recordar que esta es por una lucha como la que inició así hace más de 60 años, en la que las marcas que únicamente el mes de junio se dicen ser pro lgbt estuvieran presentes, pero con el objetivo de alza de ventas para este sector.





Años anteriores, como mucha gente sabe, este comité dirigido por Angello Diep, supuestamente pidió ayudas económicas que, en realidad estaban a la alza de 20 mil pesos en adelante por marchar con alegórico, y es importante mencionar que este año META, TIK TOK, entre muchas otras marcas importantes a nivel internacional, no estuvieron presentes por la decisión de marchar a pie.





Este año en meses anteriores a junio, personas e igual influencers LGBT por medio de redes sociales manifestaron una estafa por lugares en alegóricos, en los que Angelo Diep y sus demás compañeros pedían entre 20 mil y 90 mil pesos a los artistas que estuvieran en su escenario. Artistas populares que muchos de ellos no son de la comunidad, sólo artistas que en junio recuerdan a la población LGBT.





Y es que en el escenario del comité de la marcha de la CdMx estuvieron artistas, conductores que únicamente eran parte de la comunidad, entre ellos: Playa Limbo, Juanjo Herrera, Musical de JAMIE, entre muchos otros talentos en conducción y\u0009 música. Alrededor de las 4:30 de la tarde llegó el comité disidente con pancartas a gritar que eso no era un festival, sino una una marcha, después de un momento la seguridad pública les pidió que se retiraran, sobre todo por querer lanzar bombas de humo a la prensa y al escenario del comité.





Se espera que el año que viene la marcha vuelva a su misma intensidad como antes de pandemia, y es que las cosas no han mejorado después de que en 2022 Claudia Sheibaum tuvo a la población LGBT esperándola dos horas por su saludo cordial y comenzará la marcha con miles de personas atoradas por tanta multitud, alegóricos que llegaron hasta las 6 de la tarde a Bellas Artes, donde la ex jefa de Gobierno no pidió disculpas en ningún momento a la comunidad. Este 2023 fue una marcha de resistencia, de gritos y de apatía, pues después de que en 2020 y 2021 no hubo marcha por Covid-19, regresando fue un total fracaso y grosería, ya que Morena tuvo a más de 100 mil personas esperándolo sin sentido ni objetivo.





La realidad es que la única solidaridad, seriedad y compromiso que el Comité de la Marcha de la Ciudad de México hace recalcar que la marcha no es para lucrar y pedir dinero para alegóricos ni talentos. La comunidad LGBT no permitirá más fraudes o abusos durante la marcha, veamos que sucede para 2024.