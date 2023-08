La orgullosa comunidad trans

Por Diego Loyola

Este mes es relevante hablar de un nuevo avance histórico para la comunidad trans ante el mundo, ya que como es bien sabido, las personas trans son las más violentadas, acosadas, denigradas e incluso asesinadas. Si bien es cierto, ya existen trans reconocidas en la actuación, en el modelaje, en la conducción y en algunas otras áreas, pero no existía una mujer transgénero que ganara un reality show en México y sobre todo en Televisa, una de las televisoras más reconocidas en el país.

En 2017 fue el debut de Wendy cuando subió un video con su amiga Paolita Suárez, en el cual pedían ayuda para ser ubicadas, porque habían sido abandonadas en una cita en el cerro; la gravedad e igualmente la comedia que provocaron fue memorable, dado que en muchas ocasiones las mujeres trans e igualmente las mujeres llegan a vivir ese tipo de experiencias, y no solo en el cerro, sino también en la ciudad donde viven. El gran detalle del video que realizaron estas, fue que las personas vieron con gracia el hecho de que estuvieran perdidas, y fue entonces que miles de seguidores comenzaron a ayudar e igualmente a viralizar el video. Después de eso, Wendy ganó un premio MTVMIAW y muchas cosas más.

Con el paso del tiempo, Wendy se convertía en una mujer trans reconocida y ejemplo de vida para la comunidad trans, aunque igualmente fue denigrada y odiada por el mismo sector por alguna vez haber comentado que ella no es mujer, sino una mujer trans, y que no tiene problema si le hablan en femenino o masculino, ya que no es problema para ella. Wendy ha aclarado diversas veces que ella no representa ni busca representar a nadie, simplemente ella es ella.

Este 2023 fue convocada para ser parte del reality show La Casa De Los Famosos México y fue ahí que ella comenzó a ser querida por un público a nivel mundial, lo que dio como resultado que el 13 de agosto surgiera como ganadora del programa. Debemos recordar que en ningún reality show en México ni el mundo, había ganado una mujer transgénero.

La comunidad trans ha logrado comprender que, deben de sentirse orgullosos y que nunca deben dejar de ser quiénes son.