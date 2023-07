Voluntad política: Adán Augusto

“La acción cura todos los males. Si un hombre es dueño de su voluntad, puede recuperar cualquier cosa que haya perdido, desde la salud hasta la dignidad.” Pío Baroja.





Las encuestas hacen las veces de la adrenalina en el organismo humano, el resultado es un aumento de la presión arterial, que a su vez permite un incremento en el intercambio respiratorio, haciendo que haya más oxígeno disponible. Cuanto más oxígeno llega a tus músculos, mejor será tu rendimiento. Sin embargo, un exceso de adrenalina puede tener consecuencias negativas para el organismo. Algunas de ellas son hipertensión, cefaleas, ansiedad, náuseas e insomnio. Otra forma de adquirirla es a través de alimentos grasos que no necesariamente son sanos para la salud, son al final placebos que en nada resuelven una condición de nutrición y por el contrario son factores de riesgo de enfermedades fatales.





Así, en una forma de dar ánimos artificiales a quienes pagan encuestas a modo, entrevistas no violentas, y redes incalculables de “influencers” y asesores extranjeros para hacer política nacional, es lo que ha resultado en la debacle de aspirantes a liderar la posibilidad de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.





La falta de un cargo, nombramiento o designación públicos (charola), ha eclipsado también a quienes pensaban que por el simple hecho de haber sido x o y sería una patente de corso para mantener un statu quo frente a la forma de operación política de nuestro país, donde por obligación y necesidad se requiere para subsistir en la arena pública acción política, que se traduce en la suma de estructuras, de liderazgos que multipliquen el discurso político del que convoca a tan alto honor nacional.





Adán Augusto López Hernández ha demostrado precisamente eso, ser un hombre de acuerdo político, de alta y larga visión, no se distrae en minucias, su experiencia política de varias décadas lo hace ser un líder nato, no necesita el cargo público para ser visto como autoridad en donde se presenta; su acción política se ha integrado por la suma de líderes campesinos de todo el país, que lo ven como esperanza para resolver el ancestral problema que les aqueja; los líderes de universidades públicas, tanto autoridades como académicos, estudiantes y trabajadores, que se han manifestado solidariamente por la defensa de la autonomía; la representación más importante del empresariado nacional, quienes lo ven como el factor vital para coadyuvar al desarrollo de México; los indígenas quienes lo han abrazado en cada una de sus más de 100 reuniones públicas por todo el país, por cierto, triplicando su presencia respecto a otros aspirantes; son diversos sectores que abiertamente se han manifestado en su apoyo, pues su acción política es un ánimo real, no simplista ni de fantasía, se acredita en su serenidad y la confianza que brinda el trabajo eficiente y con alta rentabilidad que ha demostrado.





Desde su paso por la Secretaría de Gobernación, la voluntad de Adán Augusto López Hernández fue característica al tomar como propia toda la agenda nacional, entre otros de sus méritos la disciplina, el oficio político, pero sobre todo la lealtad al presidente López Obrador y el proyecto de transformación, lo hacen ser la persona que ya alcanzó y rebasó todas las expectativas.